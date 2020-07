Alcañiz estabiliza los rebrotes al no sumar ningún contagio en las últimas 24 horas

La zona básica de salud de Alcañiz estabiliza los rebrotes al no sumar ningún positivo en coronavirus en las últimas 24 horas. Este martes es el primer día que la Dirección General de Salud Pública no notifica ningún caso nuevo desde que se detectó hace dos semanas un «brote grande» con casi 20 positivos. Sin embargo, desde el centro de salud alcañizano piden a la población que no se confíe. Aunque esta semana se haya estabilizado el número de casos, consideran que los contagios «van a ser cíclicos» y desconfían de lo que pueda suceder la semana próxima.

Este fin de semana ya se redujo el número de casos (solo tres entre el viernes, sábado y domingo) y también el número de pruebas PCR que se realizaron, menos de veinte. Sí que hubo personal de refuerzo en la plantilla -dos enfermeras y un médico- en turnos de mañana y tarde para realizar las pruebas PCR y los rastreos. Esta semana, de momento, no está haciendo falta reforzar el personal.

En el resto del Bajo Aragón Histórico también ha disminuido el número de nuevos contagios en relación con el pasado fin de semana, cuando se llegaron a detectar 53 positivos en tres días. La zona básica de salud de Caspe suma tres positivos, la de Maella uno, y la de Andorra, uno. En el Hospital de Alcañiz hay cinco ingresos por covid, uno menos que la jornada anterior.

A nivel regional, la Dirección General de Salud Pública detectó este lunes 367 nuevos casos de coronavirus en Aragón. La mayoría de positivos se registraron en la provincia de Zaragoza, 327, mientras que Teruel sumó 22 casos y Huesca, 18. Durante la jornada analizada se realizaron 3.083 pruebas, de ellas, 2.758 PCR.

Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.

Situación en los hospitales

Respecto a la ocupación en los hospitales, en los centros aragoneses actualmente hay 294 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo -27 en UCI y 267 en planta-. La Comunidad tiene en estos momentos un total de 186 camas de UCI con respirador y 3.803 camas de hospitalización convencional lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes COVID y también los ingresos de pacientes de otras patologías, una disponibilidad del 46% de camas UCI y del 37% en las de hospitalización convencional.

Esta es la distribución de casos confirmados y en investigación en los centros sanitarios aragoneses, incluyendo las clínicas privadas:

Hospital Universitario Miguel Servet: 90 ingresos de los que 10 están en UCI.

Hospital Clínico Universitario: 84 ingresos, de los que 8 están en UCI.

Hospital Royo Villanova: 23 ingresos.

Hospital Nuestra Señora de Gracia: 8 ingresos, de los que 1 está en UCI.

Hospital General de la Defensa: 3 ingresos.

Hospital Obispo Polanco: 23 ingresos.

Hospital de Alcañiz: 5 ingresos.

Hospital de Barbastro: 28 ingresos, de los que 4 están en UCI.

Hospital San Jorge: 15 ingresos, de los que 2 está en UCI.

Hospital Ernest Lluch de Calatayud: 3 ingresos.

Hospital Ejea-Cinco Villas: 2 ingresos.

Hospital San José (Teruel): 1 ingreso.

Hospital MAZ: 2 ingresos, de los que 1 está en UCI.

Clínica Montpellier: 3 ingresos.

Clínica Quirón: 4 ingresos, de los que 1 está en UCI.

Casos notificados por zonas básicas de salud