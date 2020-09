Alcañiz negocia con DGA hacer definitivo el cambio en la avenida Aragón

El equipo de gobierno de Alcañiz negocia con la dirección general de Carreteras del Gobierno de Aragón que los cambios en la avenida Aragón introducidos a finales de mayo, establecer solo un carril de circulación para ganar espacio en las aceras, terrazas y aparcamientos, se prolongue más allá de la fecha acordada en un principio, el 30 de septiembre. Entiende que el cambio ha cumplido su objetivo y ha ayudado a comerciantes y hosteleros después de la pandemia; y que puede seguir haciéndolo al restar espacio a los vehículos, una constante en los planes de muchas ciudades.

La oferta que el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa al Gobierno de Aragón, el propietario de la avenida Aragón, es que la ciudad se quede con este tramo, lo que comportaría asumir su mantenimiento y poder decidir sobre su uso, a cambio de que el ejecutivo autonómico financie una reforma para mantener de forma la disposición actual, que ahora tiene elementos provisionales. Es decir, la ampliación de aceras, parquins y zonas de veladores dejándolas todas a un mismo nivel a costa de contar con un único carril de subida.

El alcalde, Ignacio Urquizu, ya ha mantenido una primera reunión con el director general de Carreteras de DGA, Bizén Fuster, y se emplazaron a verse al terminar el verano. La sensación del primer edil alcañizano es que por parte de DGA hay «predisposición» para un acuerdo.

«Queremos una reforma integral de la avenida que le diera un aspecto distinto. Para mí el lugar que mas ha cambiado es la Gran Vía de Bilbao, antes tenía muchos carriles y ahora es un placer pasear por allí. Es una de las zonas más comerciales de Bilbao y ha notado mucho el cambio. Cuando las cosas se hacen bien y funcionan hay que copiarlas y en este aspecto estamos dispuestos hablar con Carreteras. En nuestra primera conversación su actitud fue por lo menos receptiva, vamos a hablar con tranquilidad», apunta Urquizu.

«Positivo» para los empresarios

Para el Ayuntamiento, el primer objetivo del cambio, incentivar el consumo y ampliar el tránsito de viandantes en las aceras al bajar las terrazas al asfalto, se ha cumplido. El primer indica que en sus conversaciones con hosteleros y comerciantes le han trasmitido que con el cambio les ha ido «razonablemente bien» y la nueva distribución les «ha ayudado».

«Se han ampliado los veladores en todos los lugares en los que se nos ha pedido pero me consta que en la avenida ha sido todo un acierto porque se ha notado más movimiento, no solo en las terrazas, también en los comercios. No digo que en todas porque nadie se levanta del café y se va a comprar un comedor a la tienda de muebles pero hay otro tipo de comercio que es más proclive a que vayas a pasar la mañana y ver cosas», precisa.

El Corcho, a finales de mes

Para que el tráfico fluya en Alcañiz con la avenida Aragón de un único sentido-de subida- y la vuelta a los colegios y el instituto es necesaria la reapertura del Corcho, cerrado desde finales de enero por un socavón causado por la nieve de la borrasca Gloria. Las obras que ejecuta el Ministerio de Fomento se han prolongado más de lo esperado. A comienzos del verano el alcalde anunció que terminarían a finales de julio en contestación a una propuesta del PP para reabrir un carril y, sin embargo, esa fecha ha vencido con creces.

En el pleno del viernes, a preguntas del PAR y el PP, Urquizu aseguró que el ingeniero de la obra le confirmó esa misma mañana que el Corcho se podrá reabrir a finales de este mes. «Se habían hecho unos anclajes de hormigón que sujetan el muro y en las pruebas uno no dio la resistencia necesaria, que son 30 toneladas. Se va a proceder a reforzar y se espera que la semana que viene se realice esa operación para poder estabilizar más el muro. Después se procederá a terminar el relleno y el asfaltado», apuntó el primer edil alcañizano.