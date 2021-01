Alcañiz pedirá más restricciones a DGA si sigue el «descontrol» del covid

Después de once días a la cabeza de los contagios de Aragón, el Ayuntamiento de Alcañiz se plantea solicitar a DGA nuevas restricciones si el covid sigue descontrolado en la ciudad. Las medidas pasarían por reducir más el horario de las actividades no esenciales o el cierre de algún sector económico no esencial.

Por el momento no hay una fecha fijada sino que dependerá de la evolución de la pandemia «día a día» aunque si los contagios siguen en las cifras actuales se optará por unas mayores restricciones. «En el caso de que los datos sean negativos de cara al fin de semana no descartamos hablar con el Gobierno de Aragón. Nos estamos tomando esto muy muy en serio porque la situación es muy grave», aseguró este lunes Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz, en una entrevista a Radio La COMARCA. Este lunes ya se optó por cerrar las instalaciones interiores del polideportivo durante las próximas dos semanas y suspender el mercadillo de los martes.

La ciudad lleva desde el sábado 16 en confinamiento perimetral y le quedan, como mínimo, otras tres semanas hasta el 15 de febrero. Este lunes el equipo de gobierno presentó a la oposición sus propuestas económicas para aliviar los efectos del cierre de la ciudad en los sectores productivos, principalmente comercio y hostelería; y el jueves se volverá a reunir la comisión de Promoción Económica para escuchar las propuestas de los grupos.

La semana pasada ya se consultó a los agentes sociales aunque los dos borradores que este lunes se presentaron contienen las mismas iniciativas por las que ya se optó después del estado de alarma: ayudas directas a los autónomos y pequeñas empresas más afectadas; y bonos comerciales aunque con pequeños cambios aún por definir.

Por un lado, se reservarán 150.000 euros para un programa de ayudas a pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores modalizadas según el número de empleados con una bajada de ingresos aún por definir de entre el 50 y el 70% respecto al año anterior. Se está estudiando con secretaría e intervención los requisitos para que la gestión sea lo más ágil posibles. Está vinculadas para su financiación a los nuevos presupuestos, cuyo borrador aún se está ultimando por lo que no se podrán empezar a cobrar hasta que no entre en vigor un mes después de su aprobación en pleno. Falta todavía, como pronto, mes y medio un plazo que, según el concejal de Hacienda, Javier Baigorri, sería muy similar si se hubiera optado por una modificación de los presupuestos actuales, prorrogados de 2020.

Se ha tomado como referencia lo que han realizado otros ayuntamientos catalanes que también han pasado por un confinamiento perimetral y se ha optado por la modalidad de gestión anticipada del expediente y que se podrá poner en marcha con la entrada en vigor del presupuesto.

En la anterior convocatoria de ayudas directas se movilizaron 350.000 euros que se repartieron entre 260 expedientes de empresas o autónomos.

Por otro lado, la segunda propuesta que presentó este lunes Baigorri es una nueva edición de los bonos de consumo bonificados con 15.000 euros. Aún se está estudiando si el porcentaje subvencionado es mayor que en los anteriores bonos, que era del 20%; y si adquiriendo un bono se recibe otro para otro sector como propuso la Cámara de Comercio. «Es un borrador, aún lo estamos estudiando pero será muy parecido a la anterior campaña», dijo Baigorri.

Solo el exterior del polideportivo

El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento acordó este lunes cerrar al público las instalaciones deportivas interiores de la Ciudad Deportiva de Santa María y del Recinto Ferial -en su zona habilitada para deporte- durante dos semanas a partir de hoy excepto la competición de nivel nacional.

Para promover la práctica deportiva, el Servicio de Deportes ha creado un programa de alternativo de actividades de entrenamiento personal y salidas senderistas.

Se derivan todas las actividades a las instalaciones exteriores en la medida de lo posible. Yoga, pilates y gimnasía suave se realizarán de modo virtual y se suspenden completamente las actividades de piscina. Permanecen abiertas las instalaciones al aire libre, por lo que sólo se permitirá el acceso y uso de los espacios deportivos municipales cerrados -incluida la piscina climatizada- a clubes y deportistas federados alcañizanos que los necesiten para sus entrenamientos por estar disputando competiciones oficiales nacionales que no hayan sido suspendidas.