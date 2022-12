El alcañizano Gonzalo Lorca se lanza junto a Andrea Liébanas a la literatura infantil

Piquito es un pequeño pingüino que vive en la Antártida. Hasta ahí no hay nada fuera de lo común al resto de los de su especie si no fuera porque su sueño es convertirse en ayudante de Papá Noel. De esta historia fueron partícipes los niños de Alcañiz el pasado viernes, en una sesión en la biblioteca en la tarde de víspera de los días más especiales para ellos y para el pingüino. Este personaje es una creación bajoaragonesa. Sale del talento, de la sensibilidad y de las manos del alcañizano Gonzalo Lorca Plasencia y de Andrea Liébanas, de 21 y 22 años respectivamente. Ambos son pareja y se combinan a la perfección en las lides literarias: ella escribe y él se encarga del diseño gráfico y maquetación. En la calidad de las imágenes y del diseño interviene la Inteligencia Artificial, que también incluyen en este trabajo, y que tiene tantos adeptos como detractores. «Causa controversia pero es una tecnología más que ha llegado para quedarse y creo que, bien combinada con otras herramientas de diseño, da como resultado unas imágenes muy bonitas», reflexiona Lorca.

Ambas partes son cruciales en publicaciones dirigidas al público infantil, y a juzgar por las buenas sensaciones que recogen en las presentaciones, van por el buen camino. Antes de la cita en la biblioteca, estuvieron el jueves 22 en el CEIP Juan Sobrarias para amenizar el último día de clase y realizar una lectura con 200 escolares repartidos en grupos de 50. Los autores se encargan de hacer partícipes a los niños en las historias haciendo actividades en las sesiones. «Creo que les gustó, las sensaciones son buenas porque, sobre todo, con este de Piquito que está ambientado en Navidad ha habido mejoría respecto al primero, que lo publicamos hace cuatro meses. No es mucho tiempo pero se nota bastante el cambio», añade.

Además de presentar ‘Piquito conoce a Papá Noel’, Lorca y Liébanas contaron la historia de la primera publicación a la que titularon ‘Kiwi no puede volar’. De ambos relatos sale una moraleja. En el caso del pájaro Kiwi, la historia enseña el valor de apreciarse a unos mismos y a los demás y no tener en cuenta las diferencias. En el caso de Piquito, su historia muestra el valor de esforzarse mucho por conseguir las cosas y, sobre todo, de disfrutar de ese esfuerzo. «Es decir, que lo importante no es la recompensa sino el esfuerzo que haces para conseguirla», comenta.

Ambos libros están editados en Amazon y disponibles en formato físico. No serán los últimos porque ya piensan en seguir creando. «Ahora estamos con algún libro de mandalas para colorear y siempre estamos pensando en cosas, pero todo va dedicado al público más joven y, sobre todo, infantil», indica. Cabe recordar que Gonzalo Lorca ya lleva unos años en el mundo de la literatura. En febrero de 2020 presentó su primera novela, la que empezó a escribir con 15 años, y cuyo resultado llevó por título ‘Soctum’. Ahí hace una crítica al sistema educativo.

De momento, se siente cómodo en el ámbito juvenil e infantil pero no se cierra a nada. «No, no me cierro a nada. Nosotros vamos con todo y ya está«, avisa sonriendo.