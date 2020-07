Aliaga defiende su gestión del cierre de la Térmica ante las acusaciones de la oposición de que ha «fracasado»

La autorización del cierre de la Central Térmica de Andorra ha coincidido este jueves con la comparecencia en las Cortes del vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, a petición de Ciudadanos para informar sobre la situación en la que se encuentra la cuenca minera turolense. El debate ha servido para que gobierno y oposición cruzaran acusaciones con respecto a la gestión del desarrollo de las comarcas mineras y el cierre de la Térmica en los últimos años.

El diputado de C’s, Ramiro Dominguez, ha incidido en que «cientos de trabajadores que han dado su vida por una comarca que poco a poco se ha ido desangrando, han visto cómo los dirigentes de uno y otro bando, no han sido capaces de que esta transición se haya podido hacer en otras condiciones». Ha acusado a Aliaga de ser el «responsable político» del «fracaso» de la reindustrialización de Andorra y ha subrayado que la Central ha cerrado «sin alternativas» en una localidad «que ha perdido 2.000 habitantes en los últimos 8 años».

Aliaga, durante su comparecencia, ha enumerado las «herramientas» económicas con las que cuenta la zona para paliar los efectos del fin del carbón (planes Miner, FITE, Reindus, línea de ayudas directa del Ministerio a municipios con cierre de térmicas, Fondo Europeo de Transición Justa, convenio de Transición Justa…) y ha avanzado que podría haber novedades en el desbloqueo en Madrid de los 16 millones de euros que contempló el Miner 2013-2018 para infraestructuras municipales y del que depende proyectos como la ampliación del Balneario de Ariño o la residencia de Atadi en Alcorisa. Ha reconocido, después de ver cerrarse tres centrales térmicas a lo largo de su carrera profesional en el departamento -como funcionario y responsable político- que «no resulta fácil revertir esta situación».

Ha detallado iniciativas de éxito en la zona de Andorra y también en la cuenca central. «El cierre de Escucha fue la debacle total pero luego llegó Casting Ros, el grupo Térvalis, el desarrollo de la industria agroalimentaria, el primer parque eólico…», ha recordado. También ha subrayado que se está trabajando en la agilización de trámites para evitar que una empresa interesada en invertir tenga que esperar varios años para comenzar su proyecto.

Durante la intervención del resto de grupos ha salido a colación el dictamen que firmaron todas las fuerzas políticas el año pasado fruto de una comisión especial para afrontar la transición energética. El documento contemplaba beneficios fiscales para el territorio, así como la adopción de varias medidas en materia de infraestructuras, formación y atracción de inversiones. Para la oposción, no se han cumplido los objetivos. En ese sentido, el diputado popular Sebastián Contín le ha vuelto a acusar de «fracaso». «¿Ha bajado usted a alguna mina? ¿Ha estado en alguna central? ¿o lo más parecido a una central que ha visto es la estufa de su casa? Llevo más de 30 años de profesión en esto y no he obtenido tan malos resultados», ha concluido Aliaga.