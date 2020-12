Los Amigos de Iranzo han vuelto a poner en evidencia en el tercer aniversario del triple crimen de Andorra que ningún representante político del territorio ha abanderado su lucha dejándoles «tirados». «Fue con un Gobierno del PP cuando sucedieron los hechos y su opción fue el silencio y dejar pasar el chaparrón. Entonces el PSOE exigía como nosotros transparencia y responsabilidades. Ahora en el gobierno se han convertido en lo mismo, silencio y menosprecio a la ciudadanía. Ninguno de ellos ha cumplido con su deber de ponerse al frente de tan legítima reivindicación de la gente a la que dicen representar», asegura la Plataforma.

Este verano cuando se conoció que el Gobierno iba a dar 18 medallas a los responsables del operativo en el que murieron José Luis Iranzo, Víctor Caballero y Víctor Romero solicitaron el apoyo a todos los representantes públicos de Teruel y Aragón para que pidieran al Gobierno Central, como los Amigos de Iranzo, que no las concedieran. Escribieron cartas a todos uno a uno pero ningún diputado ni senador-PSOE, PP y Teruel Existe- respondió como tampoco lo hizo el presidente de Aragón ni la delegada del Gobierno, entre otros. «No es que nos traten como ciudadanos de segunda. Es que no tienen ni educación», aseguran.

Como partidos, solo respondieron PSOE Teruel, Ciudadanos Teruel, Podemos Aragón, IU Aragón y CHA.

Listado de las personas y partidos a los que los Amigos de Iranzo solicitaron su apoyo:

Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska: no ha respondido

Secretario de Estado de seguridad Rafael Perez: no ha respondido

Directora General de la Guardia Civil Maria Gámez: no ha respondido

Defensor del Pueblo: pide más información

Delegada del Gobierno en Aragón Pilar Alegria: no ha respondido

Subdelegado del Gobierno en Teruel Jose Ramón Morro: no ha respondido

Presidente del Gobierno de Aragón Javier Lambán: no ha respondido

Presidente de la Diputación de Teruel Manuel Rando: no ha respondido

Delegado Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel Benito Ros: no ha respondido

Justicia de Aragón Angel Dolado: no ha respondido

Diputado Tomás Guitarte: no ha respondido

Diputado Herminio Sancho: no ha respondido

Diputado Alberto Herrero: no ha respondido

Senador Joaquin Egea: no ha respondido

Senadora Beatriz Martín: no ha respondido

Senador Manuel Blasco: no ha respondido

Senadora Carmen Pobo: no ha respondido

PP: no ha respondido

TERUEL EXISTE: no ha respondido

PAR: no ha respondido

VOX: no ha respondido

PSOE Teruel: sí ha respondido pidiendo la suspensión de las medallas

CIUDADANOS Teruel: sí ha respondido pidiendo la suspensión

PODEMOS: sí ha respondido pidiendo la retirada

IU: sí ha respondido pidiendo la retirada

CHA: sí ha respondido pidiendo la retirada