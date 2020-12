«Los que nos deberían proteger llevan tres años ocultando la verdad»

Tres años han pasado desde los fatídicos nueve días que transcurrieron entre el 5 y el 14 de diciembre de 2017. Tres años que han cambiado la vida de los familiares y amigos de José Luis Iranzo, Víctor Caballero y Víctor Romero. Desde entonces al dolor por la pérdida de sus seres queridos en manos de un criminal, Igor el Ruso, se han unido la falta de respuestas y la indignación y la desazón a medida que se han ido conociendo las negligencias y la inacción en esos nueve días.

Este lunes una pequeña representación de los Amigos de Iranzo con el apoyo de las tres familias regresó de nuevo a la Subdelegación del Gobierno de España en Teruel para registrar cuatro nuevas preguntas. Sus otras 87 cuestiones nunca fueron contestadas pese a las reiteradas peticiones, ni al principio con el Partido Popular ni ahora con PSOE-Unidas Podemos. Entienden que el documento que encontró Noelia Lorén, viuda de Caballero, responde «por sí solo» a lo que se ha ido preguntando en todo este tiempo. La nota informativa de la Policía Judicial que se transmitió al resto de unidades revela que la Benemérita sabía que Igor el Ruso seguía en la zona porque se tenía constancia de 14 robos con el mismo ‘modus operandi’ pese a que el capitán aseguró ante la jueza que no había indicios.

Las nuevas preguntas versan sobre esta nota informativa. Quieren conocer si se ha abierto una investigación interna, qué diligencias se van a abrir contra los que ocultaron la información, si existen más documentos redactados aquellos días y si Subdelegación tenía constancia.

«Una nota informativa elaborada por la propia Guardia Civil y oculta hasta noviembre, ha hecho saltar por los aires tres años de sistemático silencio y ha confirmado lo que realmente todos siempre hemos sabido y una vez tras otra nos han negado. Ha dado de repente sentido a la ilógica separación de las causas judiciales del 5 y el 14. Solo esa estrategia de juzgar por separado los dos hechos que cometió el mismo criminal ha permitido que esos nueve días que van del 5 al 14, nueve de los peores días que ha vivido esta comarca, hayan desaparecido por completo», asegura el manifiesto que la plataforma leyó este lunes por la tarde en Alcorisa-donde se retransmitió por los altavoces municipales- y en Andorra desde el ÍTACA José Luis Iranzo (se pudo visualizar a través de su Facebook).

En el texto denunciaron que la nota informativa deja en evidencia que en estos tres años «se ha ocultado la verdad» y que ha tenido que ser la viuda de Caballero la que encontrara un informe que no se incorporó a la causa judicial y del que desde que se dio a conocer nadie ha dado explicaciones.

Todo ello pese a que el documento evidencia que nadie avisó a la población del peligro que corrían dejándola salir al campo, que se utilizó a un civil sin protección para buscar a un criminal y al que dejaron regresar solo a su mas en el que habían entrado a robar, que no se llamó a los cuerpos especiales y se mandó a los montes a las cuadrillas de la zona-algunos días solo a dos personas- sin tener la preparación, los medios y el apoyo suficiente.

«¿Por qué no se activó a los GRS el día 5?, ¿no presumen de que somos una de las provincias más seguras de España, pues por qué no se activaron a las unidades especiales después de dos intentos de asesinato sin mediar palabra? Hubo una exposición de compañeros y de ciudadanos que se podía haber evitado», opina Cristóbal Soria, portavoz de la AUGC, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil que está personada como acusación popular en la causa. Soria recalca que no son críticos con lo que se hizo sino con lo que no se hizo y felicita a la Policía Judicial por «hacer su trabajo» con la nota informativa pese a que «nadie la valoró».

Esta tarde vuestros compañer@s os han recordado guardando un minuto de silencio frente al monolito de @guardiacivil #Alcañiz

Velar por ellos allá donde estéis.

VICTOR ROMERO y VICTOR JESUS CABALLERO#NoOsOlvidamos pic.twitter.com/lmSYWOOmIa — AUGC Teruel (@AUGC_TERUEL) December 14, 2020

La aparición de un informe que ha ocultado la Benemérita trastocó hace un mes un año marcado también por la concesión este verano de 18 medallas por el operativo para detener al Ruso. Una vez se hicieron públicas fueron muy contestadas socialmente y los Amigos de Iranzo iniciaron una campaña para recabar apoyos para su retirada, a la que se unieron unos pocos partidos y más ayuntamientos y comarcas. Unos apoyando que se retiraran y otros optando por la opción más suave, la suspensión.

Su enfado es mayor después de comprobar que en la instrucción de las condecoraciones se obvió que Iranzo colaboró en la búsqueda del criminal sin protección y en el relato de los hechos no se dice claramente que fue asesinado. «José Luis no apareció muerto en la puerta de su casa por arte de magia (…) Para vosotros, que lo expusísteis a peligro de muerte, ni siquiera existió», afirmaron en el manifiesto.

La fuerte presión social y las peticiones por vía administrativa de las familias y otras entidades lograron que el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el mismo que firmó la orden de las medallas, optara ahora por su «suspensión».

UAGA, el Ayuntamiento de Andorra y la Comarca de Andorra Sierra de Arcos fueron más allá y han llevado a la justicia la concesión de las medallas a los mandos. Fue aceptado y a comienzos de año se celebrarán los respectivos juicios.

UAGA seguirá «luchando por la verdad»

«Sentimos una tristeza profunda porque por las restricciones no hemos podido estar con la familia Iranzo y porque en estos tres años no se ha dicho la verdad; se han concedido unas medallas a la ineptitud, no se ha abierto una comisión de investigación en el Congreso y no se han unido las causas en el Juzgado. Todo ello al tiempo que vemos que los poderes públicos que nos deben proteger a los ciudadanos en vez de decir la verdad lo que hacen es mentir y tienen que ser casualidades como la de Noelia las que pongan en evidencia lo que mantienen el Estado y la Guardia Civil sobre el operativo», afirma el secretario general de UAGA, José Mª Alcubierre, quien recuerda que la organización agraria a la que pertenecía Iranzo «seguirá trabajando por la verdad y el recuerdo de José Luis».

Los mandos, con un mejor puesto

Aunque con las medallas suspendidas, los principales responsables del operativo ya están viendo los últimos acontecimientos con un mejor y menos incómodo puesto. Los máximos responsables de la Guardia Civil en Aragón, Teruel y Alcañiz en 2017 han conseguido en el último año nuevos puestos y destinos. El general que instruyó el expediente, Carlos Crespo (Aragón), fue ascendido a general de División; Carlos Banda (Teruel) consiguió un destino en Valencia y Horacio Requena (Alcañiz) se encuentra desde febrero en Jaén mucho más cerca de su localidad de origen.



El juicio, en primavera

Requena deberá volver a la provincia en unos meses cuando se celebre el juicio por el triple crimen de Andorra, previsiblemente en primavera. La autoría del crimen está más que demostrada, por lo que las acusaciones esperan que se diluciden otras cuestiones en el juicio, todavía sin fecha. En el de Albalate, celebrado en enero, se le condenó a 21 años de cárcel pero lo más relevante fue, tal y como reveló La COMARCA, que la documentación que se presentó dejó patente que hasta después del triple crimen no se mandaron analizar las pruebas obtenidas en el masico.

Para Mariano Tafalla, abogado de la viuda de Víctor Caballero y de los padres y hermanos de Víctor Romero, en la causa se están viendo de forma paralela aunque van en la misma dirección la autoría del Ruso y pero también su procedencia. «Todos los informes oficiales corroboran quién es el asesino pero no se explica ni cómo llega ni quién le ayuda ni por qué busca esta zona para esconderse de la acción judicial de Italia ni quién le da la información del lugar al que tiene que acudir ni tampoco por qué no se le busca teniendo constancia de su peligrosidad ni que seguía en la zona», se pregunta Tafalla, quien recientemente ha conseguido incorporar a la causa el testimonio integro de la causa italiana. Con ello quiere demostrar la pertenencia del Ruso a una organizaciones criminales no solo en territorio italiano sino también español y por ende, una vez termine el juicio, la responsabilidad patrimonial del Estado, que a su juicio deberá resarcir a las familias.

Por su parte, Jorge Piedrafita letrado de AEGC que representa a la viuda e hija de Victor Romero, celebra que en este tercer aniversario «por fin se ha reiniciado el proceso». «Por esta acusación se han podido ir abordando las argucias legales de Feher y pese aunque quedan trámites pendientes ya se vislumbra que en 2021 se pueda celebrar el juicio con jurado que pese a su complejidad y la pandemia, se celebrará con todas las garantías y en el que esta acusación pedirá la prisión permanente revisable para que Norbert Feher acabe sus días en prisión y sean resarcidas las familias», apunta Piedrafita.