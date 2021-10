UAGA pide a la delegada del Gobierno que responda a las 87 preguntas del triple crimen de Andorra

UAGA se ha reunido con la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, para solicitarle que se responda a las 87 preguntas de los Amigos de Iranzo sobre el triple crimen de Andorra una vez que ya hay una sentencia judicial, el motivo que se alegaba hasta el momento por parte de las autoridades para no facilitar información.

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, valora la «predisposición» mostrada por la delegada, quien se comprometió a comprobar personalmente en qué situación se encontraban las respuestas. «Nos dijo que no era consciente de las preguntas y que automáticamente iba a ponerse en contacto con el subdelegado, José Ramón Morro, para que hablara con los responsables de la Guardia Civil de Teruel para ver si las preguntas iban a ser consensuadas e incluso ella iba a intentar hablar con el jefe de la Guardia Civil en Aragón para intentar responder esas preguntas», explica Alcubierre, quien precisa que van a dejar un «tiempo prudencial» para que se contesten las preguntas y de no ser así volverán a preguntar.

Eso sí, esperan unas respuestas adecuadas a la magnitud de un caso en el que fallecieron asesinadas tres personas- el ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero- y no las «respuestas de niños» como las que ha dado hasta el momento el Gobierno a las reiteradas preguntas del senador de Compromís Carles Mulet a instancias de CHA.

Alcubierre, quien estuvo acompañado en la reunión por el secretario provincial de UAGA en Teruel, el valdealgorfano David Andreu, y el abogado del sindicato, Pablo Martínez, volvió a reclamar que se revierta la dejadez y la falta de seguridad en el medio rural. «Hemos visto lo que ha pasado con Igor el Ruso, con el Rambo de Requena… entendemos que la situación debe cambiar porque no es justo que los habitantes del medio rural nos encontremos indefensos frente a personas que vienen a hacer maldades porque los cuerpos de seguridad del Estado no cubren nuestro territorio. Eso tiene que revertirse y cambiar de manera radical. Como dice la frase de los Amigos de Iranzo, para que no vuelva a suceder», afirma el secretario general de UAGA.

A su vez también solicita «transparencia» con la sociedad y una de las fórmulas para lograrla es que se contesten a las preguntas que tantas veces los Amigos de Iranzo, la propia UAGA, las familias, el citado senador Mulet y la sociedad han reclamado a las administraciones públicas. «Pedimos que expongan lo que sucedió de una manera fehaciente para que se sepa si hace falta cambiar los protocolos y las actuaciones de las administraciones públicas, no solo de las fuerzas de seguridad del Estado sino de la propia sociedad en general. Que haya luz y transparencia para un caso tan duro como fue el triple crimen de Andorra», apunta.

UAGA también trasladó a la delegada que llevó a juicio la concesión de las medallas no por ir en contra de la Guardia Civil sino de los altos mandos que no tomaron las decisiones adecuadas. «Cuando hay tres muertos y es el mayor atentado que ha sufrido Aragón desde el fin de ETA no se pueden otorgar condecoraciones al mal hacer, es indecente», precisa Alcubierre sobre la reunión, en la que UAGA también trasladó a la delegada la problemática con la PAC en Aragón y su petición porque se apueste por la abolición de los derechos históricos, la defensa de la agricultura profesional y los sectores más desfavorecidos.