Aragón prevé comenzar a definir sus límites geográficos este año

El Gobierno de Aragón va a delimitar con precisión sus fronteras, que aún están trazadas a la antigua usanza a principios del siglo pasado cuando se fijaban usando de referencia los mojones y los elementos naturales. Se hicieron a escala 1:50.000 y con los medios técnicos de 1920, por lo que hay bastantes incorrecciones de tipo geométrico más otros errores de falta de acuerdo entre términos municipales o comunidades. Su actualización es un proceso que ya han realizado muchas autonomías y en el que ahora se quiere embarcar el Gobierno de Aragón a través del Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) para mejorar la geometría de las líneas límites entre términos municipales y el resto de comunidades. Es por ello que Aragón firmará un convenio con el Centro Nacional de Información Geográfica, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Transportes, para iniciar los trabajos y oficializar las líneas en el registro cartográfico nacional.

Dicho acuerdo permitirá ajustar la precisión geométrica con las coordenadas que indica ahora la última tecnología GPS de alta precisión, así como con la participación de los ayuntamientos. El proyecto afectaría a 122 municipios colindantes (22 de ellos en el Bajo Aragón Histórico), y la previsión es que sea a lo largo de este 2024 cuando el Gobierno de Aragón de luz verde para comenzar a tramitar todo el proceso, aunque terminar de completar la delimitación total de la Comunidad «llevará otros tantos años», según indican desde el instituto geográfico.

Otras comunidades como Castilla-La Mancha o Andalucía, por ejemplo, han estado inmersas en el procedimiento durante más de tres años. En el caso de Aragón, con 47.000 kilómetros cuadrados, las líneas límites del perímetro de la Comunidad Autónoma y los términos municipales limítrofes en las que habría que trabajar sumarían aproximadamente unos 9.000 kms. No obstante, y pese a estos datos, resulta difícil avanzar cuánto tiempo exacto podría llevar a cabo este laborioso trabajo. Eso sí: lo que se puede asegurar es que convertirlo en realidad es un reclamo. «El proceso es complejo, pero de gran importancia. Hablamos una delimitación que se realizó hace más de 100 años. Es necesario actualizarla correctamente con los conocimientos y las técnicas que tenemos hoy en día», señala Fernando López, director del IGEAR.

El proceso afecta a 122 municipios, 22 de ellos ubicados en el Bajo Aragón Histórico./ La COMARCA.

Municipios bajoaragoneses colindantes con Cataluña

Fayón, 15,88 km de longitud limítrofe de 45,42 km de perímetro del municipio

15,88 km de longitud limítrofe de 45,42 km de perímetro del municipio Nonaspe, 13,12 km de longitud limítrofe de 51,49 km de perímetro del municipio

13,12 km de longitud limítrofe de 51,49 km de perímetro del municipio Fabara, 7,32 km de longitud limítrofe de 58,62 km de perímetro del municipio

7,32 km de longitud limítrofe de 58,62 km de perímetro del municipio Maella, 10,70 km de longitud limítrofe de 67,19 km de perímetro del municipio

10,70 km de longitud limítrofe de 67,19 km de perímetro del municipio Calaceite, 8,31 km de longitud limítrofe de 43,81 km de perímetro del municipio

8,31 km de longitud limítrofe de 43,81 km de perímetro del municipio Arens de Lledó , 14,07 km de longitud limítrofe de 32,24 km de perímetro del municipio

, 14,07 km de longitud limítrofe de 32,24 km de perímetro del municipio Lledó, 9,32 km de longitud limítrofe de 18,98 km de perímetro del municipio

9,32 km de longitud limítrofe de 18,98 km de perímetro del municipio Cretas, 8,24 km de longitud limítrofe de 46,37 km de perímetro del municipio

8,24 km de longitud limítrofe de 46,37 km de perímetro del municipio Valderrobres, 3,37 km de longitud limítrofe de 81,87 km de perímetro

3,37 km de longitud limítrofe de 81,87 km de perímetro Beceite, 24,52 km de longitud limítrofe de 50,93 km de perímetro del municipio

Municipios bajoaragoneses colindantes con la Comunidad Valenciana

Peñarroya de Tastavins, 19,43 km de longitud limítrofe de 46,95 km de perímetro

19,43 km de longitud limítrofe de 46,95 km de perímetro Monroyo , 2,78km de longitud limítrofe de 45,54km de perímetro del municipio

, 2,78km de longitud limítrofe de 45,54km de perímetro del municipio Torre de Arcas, 12,62 km de longitud limítrofe de 25,97 km de perímetro

12,62 km de longitud limítrofe de 25,97 km de perímetro Aguaviva, 4,71 km de longitud limítrofe de 34,50 km de perímetro del municipio

4,71 km de longitud limítrofe de 34,50 km de perímetro del municipio Las Parras de Castellote, 9,60 km de longitud limítrofe de 28,12 km de perímetro

9,60 km de longitud limítrofe de 28,12 km de perímetro Castellote , 9 km de longitud limítrofe de 92,06 km de perímetro del municipio

, 9 km de longitud limítrofe de 92,06 km de perímetro del municipio Bordón, 11,75 km de longitud limítrofe de 30,04 km de perímetro del municipio

11,75 km de longitud limítrofe de 30,04 km de perímetro del municipio Tronchón , 9,26 km de longitud limítrofe de 36,29 km de perímetro

, 9,26 km de longitud limítrofe de 36,29 km de perímetro Mirambel, 5,32 km de longitud limítrofe de 34,36 km de perímetro del municipio

5,32 km de longitud limítrofe de 34,36 km de perímetro del municipio La Cuba , 5,82 km de longitud limítrofe de 12,98 km de perímetro del municipio

, 5,82 km de longitud limítrofe de 12,98 km de perímetro del municipio Cantavieja , 4,71km de longitud limítrofe de 55,09 km de perímetro del municipio

, 4,71km de longitud limítrofe de 55,09 km de perímetro del municipio La Iglesuela del Cid, 19,53 km de longitud limítrofe de 35,67 km de perímetro

Beneficios del proceso

Este proceso de mejora geográfica «no generará grandes variaciones frente a las delimitaciones existentes», pero con él sí se avanzará a la hora de recopilar y actualizar las superficies exactas de los términos municipales y sus límites.

El principal beneficio de todo ello será poder clarificar, por ejemplo, donde corresponden realmente aquellas infraestructuras que se encuentran justo en el medio del límite. También evitará problemas a la hora de instalar un aerogenerador, una cuestión que implica un rédito económico para la que el instituto ya ha obtenido consultas. «Hemos hecho informes a petición de los Ayuntamientos de las comarcas, especialmente cuando había dudas sobre el límite porque había un proyecto que supondría una inversión de por medio. La delimitación que todavía mantenemos se realizó en la década de los años 20 del siglo pasado, por lo que genera bastantes errores de tipo geométrico. Por ello recurren a nosotros», explica López.

La instalación de estos aerogeneradores, un tema de actual interés para muchos Ayuntamientos, no ha despertado por el momento ninguna problemática en torno a estos límites. No obstante, el instituto no descarta que esta pudiera generarse en un un futuro. Muchas de estas instalaciones se colocan sobre líneas de cresta en divisorias de agua porque estas son zonas donde el viento es más intenso, pero podría darse el caso en el que esta sea la misma zona en la que actualmente está situado el límite de algún término municipal. Delimitarlo de forma exacta y que quede oficializado en el registro cartográfico nacional es, por tanto, la solución. «Conviene tener bien hecha esta delimitación para que cuando se presenten los proyectos las cosas estén claras», insiste López.

¿Surgirán problemas entre territorios?

En todo este proceso se mantiene la gran duda: ¿surgirán problemas de desacuerdo entre territorios?

Albarracín, por ejemplo, lleva desde finales del siglo XIX en una batalla territorial con el Consistorio de Cuenca por un cerro de 2.000 hectáreas. El terreno, conocido como El Entredicho, es de su propiedad y sobre él viene ejerciendo la jurisdicción desde tiempo inmemorial, pero los mapas lo sitúan en zona conquense, tomando como línea divisoria el curso del Tajo. Recientemente el Instituto Geográfico Nacional (IGN) dio la razón a Albarracín, abalando que «este monte público lleva más de 150 años siendo explotado por su comunidad, y que, por lo tanto el límite del término municipal debía fijarse donde se indicaba en los informes que se hicieron desde el Instituto Geográfico de Aragón», desde donde se estudió la situación.

Ahora el Ayuntamiento de Cuenca está preparando un recurso, y tendrán que ser los tribunales quienes determine quien tiene la razón. No obstante, «esto no es lo habitual», según defienden desde el IGEAR, donde no tienen constancia de que haya ninguna otra reclamación similar.

En el Bajo Aragón Histórico son 10 municipios los que colindan con Cataluña, y 12 los que lo hacen con la Comunidad Valenciana, pero el instituto cree que no habrá problemas a la hora de realizar esta actualización geográfica. De hecho, los últimos deslindes que ha habido en Aragón, entre Aitona (Cataluña) y Fraga (Huesca) en 2006, y el de Mequinenza (Zaragoza) y Granja D’Escarp (Cataluña) en 2005, se resolvieron amistosamente. «Nuestra percepción, igual que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, es que el 98% de las líneas límites se resuelven entre los Ayuntamientos de ambos territorios. Muy puntualmente hay que convocar una comisión plena de deslindes en la que haya que mediar un acuerdo», cuenta López.

Además, aunque surgieran disputas entre dos territorios, a día de hoy resultaría muy difícil modificar una línea límite. Esto tendría que estar «muy justificado» y en muchos casos podría acabar en un proceso judicial, según recalcan desde el IGEAR. «Ni siquiera poniéndose de acuerdo dos ayuntamientos pueden decidir modificar la superficie de su término municipal. Por eso nuestra sensación es que no tiene porqué haber conflictos», afirma su director.

Delimitar los límites geográficos de la región será, aún así, un proceso «muy laborioso en el tiempo» para el que habrá que recurrir a medios económicos y personales. El instituto tiene actualmente a 13 funcionarios, pero prevé reforzar la plantilla con al menos un topógrafo y un técnico en cartografía además de los que ya ejercen estas tareas una vez el proyecto eche a andar.

Será necesario convocar a a todos los Ayuntamientos para informales sobre lo que se va a hacer y junto a ellos habrá que acordar establecer unas líneas que se obtendrán a través de unas coordenadas vía GPS de alta precisión. Atrás quedarán aquellos tiempos en los que el cauce del río, o puntos naturales como árboles o mojones definían los límites.