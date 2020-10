Arturo Aliaga: «Motorland demuestra su capacidad organizativa en la salud y la enfermedad»

Llegan los mundiales de Moto GP con una situación inimaginable hace unos meses y con dos pruebas seguidas, que es la principal novedad y una de las pocas cosas positivas. ¿Cómo las afronta?

Yo creo que ahí volvemos a estar. Vuelve a estar Alcañiz con un GP de Aragón y otro GP de Teruel que van a ver 300 millones de telespectadores ya que el no haber público en los circuitos ha incrementado las visualizaciones. Vamos a estar dando la cara y demostrando la capacidad organizativa que tenemos, con protocolos establecidos por la junta de seguridad de Motorland y Dorna. Hicimos hace unas semanas las Superbikes sin problemas. En la salud y en la enfermedad, Motorland tiene que seguir siendo un referente con y sin público. De igual modo que decidimos abrir Dinópolis con todas las medidas de seguridad se apostó por acoger estas dos pruebas con normalidad.

Precisamente atendiendo a esos protocolos solo accede al circuito esa ‘burbuja’ internacional formada por unas 2.000 personas.

Está claro. Sólo excepcionales casos podemos estar allí durante el Gran Premio. Miembros del Consejo de Administración, equipos y algún sponsor. Esa burbuja lleva unos protocolos tan estrictos que tienes que estar acreditado para, si hay algún contagio, tener localizado todo el entorno rápidamente. El prestigio de la propia Dorna y de la propia organización está en que no haya incidentes.

Aunque mínima, también habrá algo de actividad fuera del circuito.

Los equipos y el personal de esta burbuja se fían de los establecimientos hoteleros del Bajo Aragón porque dan garantías y son seguros. Esto es una buena noticia. El sector turístico ha hecho un esfuerzo muy importante con generosidad, dedicación y profesionalidad para adaptarse a los protocolos.

Precisamente, los empresarios del sector turístico en el Bajo Aragón están satisfechos, aunque este año la ocupación no ha alcanzado los 100 kilómetros a la redonda ni el 100% por la ausencia de aficionados.

No ha llegado tan lejos pero sí estamos hablando de estancias más largas. Con los dos premios de Superbikes ya lo vivimos. Ahora llegan los dos de MotoGP y terminaremos el mes con el Mundial de Turismos. Solo estos diez días estamos hablando de 2.000 personas del paddock desplazándose y repartiéndose por todos los establecimientos del Bajo Aragón. Es una inyección importante para la zona, que está trabajando bien. En otros territorios de Aragón la hostelería está sufriendo de una manera brutal. Tenemos datos de ocupación en Zaragoza del 10% y muchos establecimientos cerrados con la suspensión de ferias, fiestas…

Se trata de un GP reducido, un escenario totalmente nuevo. Sin zonas VIP en las que establecer contactos, sellar compromisos...

Eso de invitar a personas para iniciar ‘bussines’, que visiten el parque tecnológico y mostrarles nuestras capacidades es algo que no podemos hacer este año por las restricciones. Lo único que podemos hacer es mantener la bandera levantada de MotoGP con dos grandes premios en este año tan complejo. Es el gesto que honra tanto al personal que trabaja en el circuito como a todos los agentes implicados: el ayuntamiento, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la hostelería y los servicios. Todos están dando el nivel que se exige en un campeonato del mundo. Porque no podemos olvidar que esto no es una carrera de bicicletas en las fiestas de un pueblo, esto es un campeonato del mundo.

En lo económico, al no haber público no se paga el canon este año. Esto afecta positivamente también a las arcas públicas.

Eso es. El acuerdo es cofinanciar los gastos de organización entre Dorna y Motorland pero como este año, lógicamente, nosotros no podemos resarcir esos gastos a través de la venta de entradas, no aportamos. Lo que quería Dorna es que no se perdiera el mundial ni la afición y era también lo que queríamos nosotros. Como saben, algunos circuitos se han caído porque no tenían capacidad para organizar un GP en estas circunstancias. Con esto vuelvo a la historia de hace 10 años, cuando Motorland era circuito reserva. Si cuando se cayó Hungría no hubiésemos estado ahí para decir «si hace falta aquí estamos», no habríamos llegado hasta aquí. Ahora es lo mismo. Motorland quiere jugar en la Champions y aquí estamos preparados para competir con otros circuitos y demostrar que somos los mejores.

El contrato del GP de Aragón termina en 2021. ¿Hay algún avance en la renovación?

Hay que ser muy cuidadosos a la hora de hablar de esto. Está firmado 2021 incluido y, lógicamente, está sobre la mesa organizar tres pruebas en los siguientes cinco años. Pero yo me siento en un Consejo de Gobierno y hay que ver antes qué presupuesto del Estado se aprueba y cómo entra Aragón en el mismo para ver qué margen tendremos para trabajar. Luego también hay que ver cómo evoluciona la pandemia porque a lo mejor en 2021 tampoco podemos organizar con público el campeonato. Estamos en la más completa incertidumbre y lo único que podemos hacer es dar la talla en el día a día, que es lo que estamos haciendo.

¿Cuáles son las fortalezas de Motorland como circuito?

Las fortalezas nuestras son el circuito técnicamente, que es muy apreciado por los pilotos; el entorno, la capacidad organizativa y la gente, su amabilidad, trato y buena acogida. Esas cuatro cuestiones son fundamentales. A lo mejor estás en Barcelona en un hotel y para ir al circuito tienes que hacer 40 kilómetros. No es lo mismo que estar aquí, a tres minutos de Alcañiz o a 20 del Matarraña.

Hablemos de Technopark. Hace unas semanas una de las empresas consolidadas, Magma Composites, allí anunció su traslado a Calanda. Da la sensación de que no se está desarrollando como debiera, de que no llegan iniciativas. ¿En qué momento está?

Es verdad que esta empresa que se ha ido a Calanda fue una de las pioneras pero no se va ni a La India ni a Andalucía, sino que se queda en el Bajo Aragón, por lo que se mantiene e incluso crece el empleo en la zona. Cuando vino esta empresa se deslocalizó de Barcelona, pero ahora no se está yendo. Además, las decisiones de las empresas son personales; le ha salido una buena oportunidad y se ha ido. Con respecto a Technopark, damos voces y hablamos con mucha gente pero ahora mismo con la caída de la demanda del circuito, el estado de alarma, y la ausencia del contacto del ‘bussiness’ este año, la situación es complicada. Pero ahí está el parque. A ver si conseguimos, con la reactivación económica, recomponer un poco el diseño.

Por otra parte, como consejero de Industria ha sido una buena semana ya que se han desbloqueado al fin las infraestructuras Miner de 2018. ¿Va avanzando así el desarrollo de la Transición Justa?

Ahora mismo -ayer por la mañana- he tenido una conferencia con la secretaria de Estado de Energía. La semana pasada con la gerente del Instituto del Carbón. Estos convenios, por fin, van a inyectar 16 millones en las cuencas mineras turolenses ligados a proyectos empresariales. A esto se suma el desmantelamiento de la Central de Endesa, con el 80% de mano de obra local y los cursos de formación, y los proyectos de energías renovables. Luego hay 100 proyectos más previstos para los convenios de Transición Justa.

Unos convenios que todavía están sin firmar. Acaban de entrar nuevos pueblos de la cuenca minera central.

No era justo que no estuvieran. Le dije a la Ministra, Teresa Ribera, que no podíamos dejarlos fuera. Porque además hay proyectos muy interesantes y pendientes en la zona. Es verdad que ha desaparecido la Central Térmica de Andorra pero también lo es que hay proyectos sobre la mesa. Estoy convencido de que tanto el Ministerio como la Ministra Teresa Ribera tienen interés en ayudarnos. Lo digo como lo siento.

En los últimos meses ha hablado en las cortes de varias iniciativas interesadas en instalarse en la cuenca minera de Andorra, alguno en la propia localidad como el de Hidrógeno verde. ¿Qué detalles puede adelantar?

Hay por ahí danzando algún proyecto de Hidrógeno verde. Aprovecharía la electricidad de origen solar para producir amoniaco para fertilizantes. Son inversiones que tienen que cuajar porque necesitan una planta importante de generación eléctrica. Pero la semana pasada por fin el Ministerio lanzó una ruta del hidrógeno y hay dinero para hacer inversiones. El hidrógeno va a ser un vector fundamental en la transición.

¿Hay alguna línea de ayudas inminente?

Ya tenemos el borrador de la convocatoria de proyectos empresariales del nuevo Miner 2019-2023, lo hemos analizado y le hemos dado el «ok» al Ministerio. Hay 27 millones y en el momento en el que se convoquen saldrán a la luz los proyectos en los que estamos trabajando. Algunos incluso ya se han presentado en el Instituto de Transición. Hemos ido a pedirles con iniciativas concretas que convoquen cuanto antes. Porque si empiezan las inversiones antes de presentar la convocatoria, no pueden pedir ayudas porque dejan de ser subvencionables. Cuando decimos que hay proyectos es que hay proyectos.

Como presidente del Partido Aragonés, ¿cómo vivió la autoproclamación de la gestora formada por críticos con su liderazgo en Teruel?

Un partido es un organismo vivo, sino sería un hectoplasma amorfo. Tiene que haber opiniones, pero yo digo: en la ejecutiva que hubo antes del estado de alarma se marcó una hoja de ruta por unanimidad donde se hablaba de hacer unas convenciones, de municipalismo, de rearme ideológico… Pero vino la pandemia y el estado de alarma hasta el 24 de junio. Algunos de los que formaron esa gestora no reconocida por el partido es que no tienen paciencia. En ese grupo hay gente que no ha asistido a la ejecutiva en la que se aprobó esa hoja de ruta y gente que incluso votó a favor. Ahora han entrado ciertas prisas. Pero yo me quedo con los alcaldes del Matarraña, con los alcaldes del Jiloca, con el trabajo que se está haciendo en la Diputación Provincial de Teruel, con los proyectos de las cuencas mineras… En esta situación hay que hablar pero planteando proyectos ideológicos y políticos, no defendiendo un «quítate tú para ponerme yo».

Como vicepresidente del Gobierno de Aragón ha dicho en algunas ocasiones que cree que Aragon está en la situación más complicada de la democracia.