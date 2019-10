Autoclassic de Alcañiz sigue sin convenio a dos semanas de su celebración

El Ayuntamiento de Alcañiz y Motorland aún no han terminado de cerrar el convenio por el cual el circuito se encargará de la organización de la histórica feria Autoclassic por 30.000 euros-un tercio de lo que costaba hasta ahora– cuando faltan dos semanas para su celebración. Falta por consensuar y firmar el texto definitivo del acuerdo aunque desde el Consistorio insisten en que se lleva «meses» trabajando en la feria con expositores y vendedores de recambios y piezas, por lo que ya está todo en marcha a falta del documento final. Según apuntan, la persona responsable de este asunto en Motorland se reincorporó a su puesto el lunes.

Por el momento, lo único que se conoce es el cartel de la feria, que ya ha dado a conocer Motorland en su web junto con información generalista del evento. El nombre que aparece como reclamo principal es el del Classic Festival de Motorland y el logo de Autoclassic en la parte inferior, pequeño junto a otros.



La oposición, tanto PP como PAR, ha solicitado que el texto final del convenio para transferir la gestión a Motorland sea más concreto y no se otorgue una subvención de 30.000 euros para financiar la feria a «fondo perdido» ya que en el borrador que se presentó en comisión, en el apartado de obligaciones del beneficiario, no se estipulaban «unos mínimos» que debería de contar Autoclassic, tan solo «generalidades». Ambos partidos pidieron que se concretaran cifras tanto de vehículos de exposición como de stands de venta de recambios y piezas para que la feria no pierda el nivel de los últimos 25 años, en los que se situado entre las tres más importantes del sector en el panorama español.



No obstante, desde el equipo de gobierno no son partidarios de detallar un número mínimo tanto de stands como de expositores. Prefieren incidir en la «calidad» más que en la calidad. «Hablar de números es presionar, en lo que tenemos que fijarnos es en que los que vengan llamen la atención. Si Autoclassic es grande no es por el número de expositores sino por su calidad», apunta la concejal responsable de las ferias, Irene Quintana.

Debate en el pleno

En el pleno del pasado lunes- el tercero en tres semanas- se dio el visto bueno a la incorporación de los 30.000 euros que se otorgan a Motorland al Plan Estratégico de Subvenciones. Contó con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE, IU y Cs) y la abstención de la oposición (PP y PAR).



El PAR alegó que no están en contra de la externalización del servicio pero sí por su «precipitación» ya que apenas quedan dos semanas para que se celebre la feria. «Nos hubiera gustado que se especificara en el convenio el número de coches que se expondrán, la capacidad para lanzar publicidad a nivel nacional… que el Ayuntamiento tenga más control para que una feria que es un referente en España no pierda el nivel», apuntó Eduardo Orrios.



En la misma línea se mostró el portavoz del PP, Nacho Carbó, quien dijo que si lo que llevaran a pleno fuera el convenio votarían en contra porque se ha hecho «deprisa y corriendo». «El borrador que nos presentaron constata que se da carta blanca a Motorland para que haga con la feria lo que quiera porque en las obligaciones no se estipula una serie de condiciones sobre qué Autoclassic queremos. No es lo mismo una feria del coche antiguo donde priman las exposiciones o la de Alcañiz, más orientada a las piezas y recambios. A ese nivel somos los números uno y en el sector, los terceros de España», afirmó Carbó, quien dijo que no quieren ser «agoreros» porque son los primeros interesados en que la feria salga bien y que si así es se lo agradecerán al gobierno. Por ello, pidió que se estipule en el contrato garantías de que se muestran «joyas en forma de coches» y calidad en número de expositores y piezas. «Deseamos lo mejor a la feria y que sea un éxito pero nunca he visto duros a cuatro pesetas», concluyó Carbó en alusión a que en los últimos años Autoclassic costaba entre 80.000 a 100.000 euros y la aportación del Ayuntamiento a Motorland tan solo es de 30.000.



Después de las intervenciones de la oposición, la edil de Ferias Quintana agradeció su «preocupación» y dijo que tendría en cuenta sus «pormenores». «Confíen un poco, que estamos todos en la misma. Para no querer que vaya mal un poco agoreros sí parecen. Es una tarea que ya está en marcha y que ahora desde Motorland están acogiendo con muchas ganas e ilusión», apuntó. Respecto a la reducción de presupuesto, dijo que ya no habría carpas al trasladar Autoclassic a los boxes, con lo que se ahorrarían 40.000 euros, y también se va a intentar ahorrar en otros gastos.

El alcalde, Ignacio Urquizu, intervino para decir que la idea de «darle una vuelta a la feria por sus altos costes» ya se comenzó a plantear en la anterior legislatura y pidió un «voto de confianza».