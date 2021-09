La avenida Aragón de Alcañiz volverá a tener doble sentido de circulación a partir del 12 de octubre

La avenida de Aragón, uno de los puntos neurálgicos del tráfico en el centro urbano de Alcañiz, volverá a recuperar su habitual doble sentido de circulación, con un carril por sentido, tras la próxima fiesta del 12 de octubre. Así lo confirmó este martes en Pleno Ordinario del Ayuntamiento su alcalde, Ignacio Urquizu, quien explicó que se había decidido la semana de retorno al doble sentido circulatorio de la calle «tras una reciente reunión con los hosteleros y comerciantes de la zona, y a petición de estos».

El primer edil indicó en la sesión plenaria que la avenida «recuperará su normalidad de doble sentido de circulación en unas fechas en las que el tráfico del centro urbano de la ciudad estará afectado por dos obras importantes, la de consolidación de la Ronda de Caspe y la de reparación de la rotura de la red general de saneamiento de la calle Joaquín Repollés, junto al hospital y Guardia Civil; con esas dos calles en obras, se dificultaría mucho el tráfico si además mantuviéramos la avenida de Aragón en una sola dirección».

En la actual pandemia, cuando se levantó el confinamiento general, el Ayuntamiento de Alcañiz restringió a un solo carril y sentido de circulación de vehículos la avenida de Aragón, con el objetivo de ampliar los espacios de circulación de personas; ello también posibilitó aumentar los espacios exteriores de los establecimientos de hostelería de la zona cuando se permitió su reapertura.

Avenida cerrada al tráfico por MotoGP

Este próximo fin de semana, y antes de devolverla a su situación original, la avenida de Aragón permanecerá totalmente cortada al tráfico, del 10 al 13 de septiembre próximos, con motivo del gran premio de MotoGP de Aragón en Motorland, una circunstancia puntual y temporal a la que aludió Ignacio Urquizu en el pleno: «el corte se produce como siempre que hay MotoGP, no es ninguna novedad, aunque es muy complejo y no es nada sencillo; dada la incertidumbre actual, estamos teniendo reuniones continuas de coordinación con hostelería, Policía Local y Guardia Civil, y es un tema que afecta no sólo a la avenida de Aragón sino también a la plaza Mendizábal o a zonas de aparcamiento para motocicletas como la avenida de Huesca o el entorno del IES Bajo Aragón».

El alcalde de Alcañiz reconoció que «el sector de la hostelería está muy preocupado por cómo va a poder gestionar a toda esa gente que va venir, en una situación tan compleja y con una normativa sanitaria tan difícil».