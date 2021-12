«Brutal» aumento de la venta de test de antígenos en las farmacias de Alcañiz

La venta de test de antígenos en las farmacias se ha disparado en las últimas semanas en el territorio de cara a la Navidad y, especialmente, en la ciudad de Alcañiz, donde califican de “brutal” el incremento por la alta incidencia del covid y los compromisos sociales de estas fechas.

Muchas personas están comprando test de cara a las reuniones familiares de Navidad aunque los farmacéuticos insisten en que es importante seguir manteniendo todas las precauciones porque en caso de dar negativo se crea una falsa sensación de seguridad. Los test miden los antígenos y esta tasa debe ser la idónea para que el test sea positivo. “Si has estado con un positivo lo importante es que te hagas el test y te confines. Si te sale positivo siempre va a ser positivo pero hay falsos negativos. Si no tienes síntomas puedes ser negativo pero si has estado con un positivo y no tienes síntomas aún puedes dar positivo, por eso da una falsa seguridad”, explica Pura Carela, propietaria de la Farmacia Carela Quílez de Alcañiz y vocal de la Junta del Colegio de Farmacéuticos.

Carela hace hincapié en que pese a la vacuna y a los test de antígenos hay que seguir llevando mascarilla, manteniendo las distancias y ventilando los interiores. En caso de hacerse test en estos días los farmacéuticos ofrecen la seguridad de vender productos de calidad que compran a través de sus canales oficiales. Por el momento en Teruel no han sufrido desabastecimiento pero las cooperativas ya les están sirviendo con limitación de número para que todas las boticas tengan surtido. En el caso de la Farmacia Carela Quílez el laboratorio que le dispensa ya le ha comunicado que hasta después de Reyes no le llegará el prepedido que ha realizado.

En Aragón los farmacéuticos están autorizados a realizar test rápidos y certificarlos. Por un lado, el test que certifican a través del Consejo de Farmacéuticos de Aragón que sirve para eventos en la comunidad y, por otro, el certificado covid europeo para viajar. “Siempre sin síntomas, si quien nos lo pide los tiene le remitimos al Centro de Salud”, apunta la alcañizana.