El cantautor allozino Joaquín Carbonell, ingresado en la UCI por coronavirus

El cantautor allozino Joaquín Carbonell está ingresado en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza a causa de una neumonía provocada por el coronavirus. Fue hospitalizado este lunes y no está intubado.

Durante los meses de confinamiento Joaquín Carbonell ha estado bastante ocupado con las redes sociales. Primero, mandando mensajes de ánimo a los vecinos de Castellote, La Puebla de Híjar, Alcañiz, Ariño y Mas de las Matas, entre otros muchos. «Me llamaron de Cariñena para pedir un pequeño saludo personalizado y pensé, bueno, por qué no mandarlo a todos los pueblos que he visitado en los últimos meses o que tenía previsto visitar. Desde Madrid hasta Monzón pasando por muchos pueblos que me habían invitado a presentar mi último disco», contaba en marzo a La COMARCA. Y después, con los conciertos virtuales participando en el ‘Teruel Online Fest’ organizado por la Diputación de Teruel.

El artista ha estado leyendo, componiendo y escribiendo, cosas que está acostumbrado a hacer en casa, por lo que no le ha sido «demasiado duro» el confinamiento. Eso sí, como todo el mundo ha echado de menos la cerveza con los amigos de vez en cuando y el ir a tomar café. Y, sobre todo, poder dar abrazos. «En un español es inevitable, si fuéramos suecos probablemente lo sentiríamos menos, pero se echa mucho de menos abrazarse… probablemente durante un tiempo vamos a tener que ‘sobarnos’ menos», bromeaba.

Antes de la cuarentena, Carbonell comenzó una gira de actuaciones para celebrar sus 50 años sobre los escenarios, una amplia trayectoria que acumula casi una veintena de trabajos discográficos. El artista estuvo a principios de febrero en Alcañiz, donde presentó el librodisco que contiene el concierto que ofreció en el Teatro Principal, además de varios textos, las letras de sus canciones y muchas fotografías inéditas. «Me sigo sorprendiendo a mi edad y eso me gusta. La gente me está dando mucho cariño y estoy viviendo una segunda juventud«, contó ese día a La COMARCA.

Presentación del libro disco 50 Aniversario de Joaquín Carbonell en Alcañiz.

Joaquín Carbonell cuenta con diferentes reconocimientos como la Medalla al Mérito Cultural, concedida por el Gobierno de Aragón en 2019; el Mirador del Bajo Aragón, otorgada por el Ayuntamiento de Belmonte de San José y la Asociación Cultural y Deportiva Amigos del Mezquín el 22 de septiembre de 2012; o el Premio Sol Mayor, por su aportación y dedicación a la divulgación de la música del Bajo Aragón, concedida por la Unión Musical de Nuestra Señora de los Pueyos el 26 de noviembre de 2005.