Carmen Magallón: «Las mujeres son constructoras de paz en países en guerra»

La violación se utiliza como arma de guerra. ¿La mujer es doble víctima en las zonas de conflicto?

En las guerras de Yugoslavia se comenzó a hablar de la violación como arma de guerra para conseguir la limpieza étnica. Yo conocí a algunas de esas mujeres y ellas no querían ser catalogadas como víctimas, porque esta etiqueta es muy reduccionista. Es más interesante ver a las mujeres como constructoras de paz. Ellas, siendo víctimas, sacaron fuerzas y dieron los primeros pasos para unir. El movimiento Mujeres de Negro logró juntar a bosnias, croatas… y establecer lazos entre ellas. Esto ha pasado también entre palestinas e israelíes. Se tiende a mirarnos como víctimas, y no sólo somos víctimas. Las mujeres estamos proponiendo salidas a los procesos donde hay un conflicto armado.

Colombia es un ejemplo del papel protagonista de la mujer en la búsqueda de la paz, un caso que también conoce bien...

En algunos países de América Latina, la mujer abandera también la defensa del medio ambiente. ¿Por qué ellas?

Es presidenta de honor de Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPD). ¿Por qué hace falta una organización así?

¿Influye WILPF en la política internacional?

Estamos asistiendo a un resurgir de la carrera armamentística y un discurso militarista. ¿Lo ve con preocupación?

Sí, los países tienen sus intereses en la producción y venta de armas, España también, y aunque hay unos protocolos para que no se usen en determinados países, las armas van saltando fronteras y llegan a todos sitios. El único país que se ha atrevido a pararlo ha sido Noruega. Su ministra de Asuntos Exteriores, Ine Eriksen, dijo que iba a hacer una política exterior feminista y que no iba a vender a Arabia Saudí.

Si hubiera más mujeres en puestos de responsabilidad, como el que menciona, ¿habría más cultura de paz en la política?

Yo creo que sí, pero no basta sólo con ser mujer, tiene que ser una mujer con una conciencia global y feminista. Pero es muy importante que el resto de mujeres apoyemos que, por ejemplo, no votemos a Trump. Pero sí es cierto que ha habido muchas mujeres que han propuesto otras formas de hacer política como Jane Addams, premio Nobel de la Paz en 1931, o Bertha von Suttner, que escribió ‘Abajo las armas’. Por ejemplo, tras los atentados del 11-S, nuestras compañeras de Boston ya dijeron que la respuesta no podía ser otro bombardeo, sino asumir que somos vulnerables y cooperar con esos países para que no tengan ese caldo de cultivo.