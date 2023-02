Chiprana venera sus Saladas únicas en Europa: tienen 5 m de profundidad y no se secan nunca

Con motivo del Día de los Humedales, que se ha celebrado este jueves 2 de febrero, la localidad chipranesca ha querido poner sobre la mesa la importancia de su laguna endorreica protegida, Las Saladas de Chiprana. Para ello, ha abierto su centro de interpretación tanto para los alumnos del CEIP Lucio Fabio Severo, como para la población en general.

Los alumnos de este centro han podido conocer este jueves las características de este entorno único con el que cuentan en la localidad. No es precisamente conocido a nivel popular pero estas saladas son únicas en Europa, por su profundidad de hasta cinco metros y porque no se secan en todo el año, lo cual no se repite en todo el continente. Esta condición atrae al territorio a científicos e investigadores para observar y trabajar con dichas cuestiones únicas. «Aquí la mayor investigación que se está haciendo es en los tapetes microbianos, que tienen un origen bastante arcaico, por lo que a través de ellos se puede investigar acerca de las condiciones de vida que había hace millones de años en la Tierra«, ha señalado Alba Herreros, geóloga del servicio provincial de Medio Ambiente.

Todas estas características únicas en Europa también dan lugar a una fauna y flora muy característica. «Tenemos una importante presencia de avifauna, sobre todo por contar con especies como el Tarro Blanco, un gran pato ligado a ambientes salinos; grullas que vienen de paso; zampullines u otras especies que son prácticamente imposible de encontrar en el resto de Europa», ha explicado Javier Benavent, agente para la protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón. Esta laguna endorreica está protegida para poder preservar y mantener estas características cuestiones.

Las Saladas de Alcañiz, singular hogar de multitud de aves

En el Bajo Aragón Histórico, la laguna endorreica de Chiprana no es la única. Las lagunas saladas de Alcañiz son un conjunto de una treintena de cubetas que se distribuyen en una amplia superficie donde se alternan los cultivos de secano y cabezos con vegetación de matorral que permiten también la práctica del ‘birding’. Se encuentran ubicadas en el fondo de una cuenca endorreica, es decir, sin drenaje, situada entre 350 y 400 metros de altitud.

Aragón cuenta con cuatro humedales de importancia internacional (Laguna de Gallocanta, Saladas de Chiprana, Saladas de Sastago-Bujaraloz y Humedales de Orihuela) y 239 humedales singulares que totalizan 16.870 hectáreas.