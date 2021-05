Ciudadanos insta al Gobierno aragonés a tomar medidas que asienten población

“Sin empleos, sin diversificación de negocios y sin servicios no conseguiremos atajar la despoblación”, ha aseverado este viernes el diputado de Ciudadanos por la provincia de Teruel en las Cortes de Aragón, Ramiro Domínguez, durante su intervención en el pleno de la cámara, en el que ha interpelado a la consejera de Presidencia para conocer la política del Gobierno autonómico en materia de despoblación.

La despoblación es “un problema enorme” y se han debatido diversas medidas, tanto en Aragón como en el conjunto del país, se ha creado una directriz y la figura de un comisionado contra la despoblación en esta comunidad y “todas las ideas son buenísimas, pero hay que llevarlas a cabo y la cosa va lenta”, ha aseverado. Además, se creó un Ministerio para el Reto Demográfico, aunque “no es lo mismo que la despoblación”, y se ha impulsado el ‘Pacto de Albarracín’, entre Aragón, Castilla León y Castilla La Mancha, ha apuntado, para lamentar que, sin embargo, no se ha tenido en cuenta a la Serranía Celtibérica, que agrupa a un territorio despoblado y a la que en Europa “sí han escuchado”.

“Hay que hacer cosas ya”, ha dicho tajante, para proponer que se ofrezcan facilidades a la diversificación de los negocios; al acceso a la vivienda en el medio rural, porque en algunos pueblos “hay mucha vivienda en desuso, otras que no se quieren vender y se caen y los ayuntamientos se sienten incapaces de intervenir”; también exenciones fiscales; apostar por las renovables que pueden ser “el futuro de muchísimos municipios en la provincia de Teruel”, la “salvación” para los pueblos y sus comarcas, dado que “supone una inversión multimillonaria, dejaría mucho dinero en los ayuntamientos y permitiría generar servicios y puestos de trabajo”.

El también portavoz de Cs en Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha mencionado otros sectores que dinamizan el medio rural, como la caza, la pesca o los toros y ha reivindicado una PAC justa, sosteniendo que “no puede ser que la mayoría del dinero de la PAC que va en subvención sea para comprar pisos en Zaragoza o Valencia”. También ha apostado por reforzar la promoción de la gastronomía y los lugares turísticos.

“Hay que invertir y dar facilidades, mejorar las comunicaciones, crear empleos; no podemos quedarnos de brazos cruzados”, ha recalcado, indicando que para vivir en los pueblos “lo primero hay que querer, y lo segundo, hay que poder”, dar servicios y apoyar al sector primario, que es fundamental, porque “sin empleo y sin diversificación de negocios no vamos a conseguir nada”, ha manifestado Domínguez, para pedir a la consejera que transmita la situación de Aragón al Gobierno central y a ese ministerio “que nos hemos inventado y no vale para nada”.