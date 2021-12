Comienza la campaña de sensibilización contra el acoso escolar impulsada por DPT en varios centros escolares

La Diputación de Teruel (DPT) ha puesto en marcha una campaña de sensibilización educativa contra el acoso escolar en varios institutos de la provincia acercando hasta sus escenarios la obra de teatro ‘Belcebú’. La diputada de Educación, Bienestar Social e Igualdad, Susana Traver, ha participado en la primera sesión celebrada este martes por la mañana en el I.E.S. Bajo Aragón de Alcañiz. La obra se ha repetido en el I.E.S. Valle del Guadalope de Calanda y se volverá a representar en el I.E.S. Sierra Palomera de Cella este miércoles, y en el I.E.S. Valle del Jiloca de Calamocha y el I.E.S. Fernando Lázaro Carreter de Utrillas el jueves.

‘Belcebú’ es una historia a medio camino entre el drama y la comedia, con la que se involucra a adolescentes, maestros y padres en un tema tan importante como es el bullying o acoso escolar, y sobre el que las estadísticas reflejan un dato destacable: más del 7% de los alumnos que han sido sometidos al acoso escolar han intentado o pensado en suicidarse.

La diputada Susana Traver ha explicado que el objetivo del equipo de gobierno de la DPT es “llevar la obra a toda la provincia”, tras haber actuado hace unos años en la capital turolense. “Descentralizando así las actuaciones a llevar a cabo a nivel educativo, por lo que el año que viene seguirá actuando en otros centros de la provincia”, ha precisado.

“El objetivo de la puesta en marcha de estas actuaciones en materia de prevención sobre el acoso escolar es sensibilizar al público más vulnerable, y a su vez, con mayores datos sobre acoso escolar, y darles herramientas a los y las adolescentes para hacer frente a un posible caso de bullying, además de saber detectarlo y actuar ante él”, ha manifestado Traver.

Belcebú

La historia ‘Belcebú’ habla de Max, ‘El Señor de las Moscas’, un acosador, y Gema, su objetivo, alguien que sabe que no es una víctima porque será capaz de sobrevivir gracias a su fuerza interior, su coraje y a la ayuda de sus padres. En este relato se explica que no hay un ganador en este juego cruel que no sólo toca de cerca al acosador y la víctima, sino que en él están implicados profesores, familias y testigos silenciosos.

La obra de la empresa Varela Producciones Multimedia da un halo de esperanza y las claves para aquellos que piensan que no pueden salir adelante ni recuperarse de estos abusos y se les incita a ayudar a otras personas que también sufren o han sufrido acoso. ‘Belcebú’ acerca la realidad del bullying y el ciberacoso para hacer reflexionar sobre las motivaciones que llevan a mantener estas actitudes hacia los demás.

Esta acción educativa integra además un taller interactivo, en el que los alumnos trabajan con un “emociómetro”, para medir cómo se sienten cuando contemplan situaciones de acoso escolar. De esta manera, se observa a través de la experiencia de contemplar la obra de teatro qué les pasa a ellos ante una situación así, ya que experimentarán sensaciones corporales, identificarán qué opinan al ver una situación de este tipo, qué sienten hacia la víctima y hacia el acosador, y qué piensan de su reacción habitual ante estos casos.

“El propósito es que tengan conciencia sobre cómo reacciona su cuerpo ante esas situaciones y qué señal les está mandando”, han explicado los responsables de la obra. Seguidamente, los estudiantes hablan sobre las diferencias entre opiniones, hechos, emociones, necesidades y peticiones.

“Aportar claridad en estos conceptos promueve una comunicación más consciente, al mismo tiempo ayuda a conocernos mejor y nos permite gestionar las relaciones de una manera más auténtica. Si somos capaces de identificar qué nos pasa, y al mismo tiempo podemos mostrar empatía hacia lo que le pasa al otro, la comunicación es fluida y conectada. Practicar este tipo de comunicación promueve un ambiente en el cual se gestionan los conflictos de una manera no violenta”, han comentado.