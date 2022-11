El edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcañiz ha dejado el partido y seguirá en el equipo de gobierno junto con PSOE e IU como concejal no adscrito. Kiko Lahoz continuará al frente de las concejalías de Seguridad Ciudadana y Deportes pero ya no estará liberado porque no lo permite la ley al pertenecer al grupo mixto. Ya ha pedido su reincorporaración a su trabajo anterior.

Con su marcha sigue la sangría de bajas de destacados miembros de Ciudadanos con responsabilidades de gobierno en la provincia de Teruel disconformes con las decisiones que está tomando el partido, totalmente fragmentado en Aragón y con una importante corriente crítica. La semana pasada se confirmó la baja de militancia del primer edil de Utrillas, Joaquín Moreno; y todo su equipo, con la que Ciudadanos perdió su alcaldía más importante de la provincia.

La marcha de Lahoz al grupo de los no adscritos se hace efectiva coincidiendo con su reincorporación al Ayuntamiento a comienzos de mes después de una baja laboral. El concejal asegura que «mantendrá su compromiso con la ciudadanía y con sus responsabilidades de gestión en las áreas que ejerce”. “A lo largo de toda la legislatura he tratado de llevar a cabo esta obligación y este servicio público que asumí con toda la responsabilidad, que mantendré hasta el final de la legislatura. Seguiré defendiendo un proyecto político para Alcañiz que suponga nuestro crecimiento como ciudad y nuestra calidad de vida como seña de identidad», afirma el concejal de Seguridad y Deportes.

Lahoz ya dejó de pagar la cuota del partido este verano por su malestar con la dirección de Ciudadanos en Aragón por su «nula comunicación con el territorio», entre otras causas. «Somos peor que un número, no dialogan con nadie cuando deberían contar con todos los cargos públicos porque son los que les hemos ayudado a que estén dónde están al igual que a mí me han ayudado los compañeros de Alcañiz», afirmaba Lahoz, quien aseguraba que en los tres años que lleva de concejal nunca ha recibido una llamada del coordinador general de Cs Aragón y portavoz parlamentario de la formación, Daniel Pérez.