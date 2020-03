Los consejos de Nacho Aguiló

El investigador alcañizano Nacho Aguiló nos envía estos consejos básicos sobre el Covid-19, contribuyendo así a «combatir la desinformación y los bulos». Estos ítems realizados «entre sus colegas» desmienten o reafirman una serie de ideas que no paran de circular por las redes sociales.

*MOLÉCULA. El virus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína (ADN) cubierta por una capa protectora de lípido (grasa), que al ser absorbida por las células de las mucosas ocular, nasal o bucal, cambian el código genético de ellas (mutación) y las convierten en células agresoras y multiplicadoras. Como el virus no es un organismo vivo no se le mata, sino que se desintegra solo, dependiendo de la temperatura, humedad y tipo de material donde reposa.

*EN LA PIEL. El virus no puede atravesar la piel sana. Cualquier jabón o detergente es el mejor remedio, porque la espuma corta la grasa (por eso es que hay que frotarse tanto por 20 segs o más, para hacer mucha espuma). Al disolver la capa de grasa, la molécula de proteína se dispersa y desintegra sola. Cualquier mezcla con 1 parte de cloro y 5 partes de agua disuelve directamente la proteína, la desintegra desde adentro.

*ALCOHOL 65%. El alcohol o cualquier mezcla con alcohol a más de 65% disuelve cualquier grasa, sobre todo la capa lípida externa del virus. Ningún aguardiente ni Vodka sirven ya que no llegan a ese porcentaje. El Listerine sí.

*AGUA OXIGENADA. Ayuda mucho después del jabón, alcohol y cloro, porque el peróxido disuelve la proteína del virus, pero hay que usarla pura y lastima la piel.

*BACTERICIDAS. Ninguno sirve ya que el virus no es un organismo vivo como la bacteria, no pueden matar lo que no esta vivo con antibióticos.

*VINAGRE. No sirve porque no desintegra la capa de grasa.

*CALOR. Derrite la grasa, por eso es tan bueno usar agua a más de 25 grados centígrados para lavar manos, ropa y todo. Además, el agua caliente hace más espuma.

*FRÍO. Las moléculas del virus se conservan muy estables en frío externo, o artificial como aires acondicionados en casas y coches. También necesitan humedad para mantenerse estables, y especialmente oscuridad. Por lo tanto, los ambientes deshumidificados, secos, tibios y con mucha luz lo van degradando más rápido.

*HIDRATACIÓN. Hay que hidratarse las manos resecas de tanto lavarselas, porque las moléculas pueden esconderse en las micro grietas. Mientras más espeso el humectante, mejor.

*VENTILACIÓN. Mientras más confinado el espacio, más concentración del virus puede haber. Mientras más abierto o naturalmente ventilado, menos.

*LUZ ULTRAVIOLETA. Desintegra la proteína del virus. Por ejemplo, para desinfectar y reusar una mascarilla es perfecta. Cuidado, también desintegra el colágeno (que es proteína) en la piel, causando a la larga arrugas y cáncer de piel.

*UÑAS CORTAS. Esta super dicho, pero hay que lavarse las manos antes y después de tocar mucosas, comida, cerraduras, interruptores, control remoto, móvil, teléfono, relojes, ordenadores, escritorios, TV, etc. Y al usar el baño.

también mantener las uñas cortas para que el virus no se esconda alli.

*NO SACUDIR NADA. Mientras pegado a superficie porosa, es muy inerte y se desintegra solo entre 3 horas (tela y porosos), 4 horas (cobre, porque es naturalmente antiséptico; y madera, porque le quita toda la humedad y no lo deja despegar y se desintegra), 24 horas (cartón), 42 horas (metal) y 72 horas (plástico). Pero si sacuden o usan plumero, las moléculas del virus flotan en el aire activas hasta por 3 horas, y pueden alojarse en la nariz. Nunca sacudir ropa usada o sin usar, ni sabanas ni nada de tela.