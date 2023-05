David Gutiérrez, director general de Caja Rural de Teruel: «5 millones en indemnizaciones agrarias y generales refrendan nuestro compromiso»

¿Qué asuntos protagonizaron la asamblea?

¿Qué balance del ejercicio 2022 hacen desde la Caja?

Habla de fondos sociales, de apoyo en cultura, educación y deporte… En cierta medida, estos beneficios también suponen un importante retorno para la sociedad turolense.

Venimos de la pandemia, continuamos con la Guerra de Ucrania y con la inflación. ¿Son positivos de cara al futuro?

Precisamente ayer comentamos que, teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido en estos 3 años, hemos sido capaces de superar con éxito todas esas vicisitudes que nombra. Yo creo que este año, a pesar de todo, hay que ser mucho más optimistas que en el año 2020. Hay que recordar que en ese 2020 iniciamos el Plan Estratégico y en marzo nos vino el COVID. En febrero del año pasado comenzó la guerra de Ucrania y la inflación empezó a subir. Los tipos de interés ahora tienen unos niveles que sin ser alarmantes no se parecen en nada a los del año 2020. Las perspectivas para este año 2023, en general, son mucho mejores. La Caja en el primer trimestre nos ha presentado resultados positivos, pero, ahora bien, hay mucha incertidumbre y hablar de previsiones sería un poco temerario porque el mundo cambia por semanas. Indudablemente todos hemos vivido situaciones muy complicadas, pero yo siempre me quedo con lo positivo. Si hemos sido capaces de ir sorteando todas estas vicisitudes tenemos que ser optimistas para el futuro. A nivel de la banca nos han puesto a prueba por muchos motivos. Hay que sumar -y el Bajo Aragón sabe de lo que estoy hablando- los problemas que nos han traído las inclemencias meteorológicas. En el sector primario, por ejemplo, Andorra sufrió el temporal con un alto índice de siniestralidad en viviendas locales. Ahí la Caja también ha dado el do de pecho indemnizando con más de 5.000.000 € en el sector agrario y en el de seguros generales. Han sido 3 años muy intensos, pero me quedo con la parte positiva.