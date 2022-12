La Diputación de Teruel aprueba un presupuesto de 88 millones de euros con el apoyo de Ciudadanos y Ganar-IU

La Diputación de Teruel (DPT) ha aprobado este miércoles en la sesión plenaria ordinaria del mes de diciembre el presupuesto general para 2023 con los votos a favor de los diputados del equipo de gobierno, PSOE-PAR, y los de Ciudadanos y Ganar-IU mientras que el Partido Popular ha votado en contra. Las cuentas de las institución provincial ascienden a 88.180.027,92, lo que supone 1,1 millones más que las de el año anterior. Con la suma de los presupuestos del Instituto de Estudios Turolenses y Prensa de Teruel, una vez consolidado, el presupuesto general se eleva a 89.145.360,84.

El presupuesto de 2023 contempla también, como en presupuestos anteriores en esta legislatura, las próximas modificaciones presupuestarias tanto por la llegada de posibles ingresos del Estado, como por subvenciones de fondos europeos o la introducción de los remanentes de tesorería tras la liquidación en el mes de marzo, por un valor total de 5.308.119 euros.

“Este equipo de gobierno garantiza, con este presupuesto, que todas las transferencias y proyectos puestos en marcha en los últimos años no solo van a continuar con la misma consignación económica, sino que en muchos casos se van a elevar”, ha dicho el presidente Manuel Rando en la comparecencia previa ante los medios de comunicación, antes de poner como ejemplo la línea para la rehabilitación de casas cuartel de la Guardia Civil, que se elevará de 200.000 a 270.000 euros, o las ayudas para reformas en las escuelas infantiles, que pasará de los 200.000 a los 250.000 euros.

Además, Rando ha destacado la apuesta por la educación, capítulo que vuelve a crecer en consignación económica doblando las aportaciones a los colegios de educación especial Arboleda de Teruel y Gloria Fuertes de Andorra. “Hemos sabido utilizar, en cada momento, los remanentes que teníamos, por ejemplo, en este presupuesto no está la parte de la UNED porque ya lo pusimos al final del año pasado”, ha apuntado el presidente destacando “la capacidad de este equipo de gobierno para adaptarnos a diferentes situaciones y la capacidad de ejecutar” el presupuesto.

Junto a Rando, el vicepresidente de la DPT Alberto Izquierdo también ha intervenido ante los medios, destacando la labor del equipo de gobierno por “hacer esta Diputación más municipalista” y dotar de «certidumbre» a los ayuntamientos, proporcionándoles los fondos en la primera parte del año.

“Adelantar los tributos de todo el año en el mes de enero, eso es ser más municipalista, eso es darle al ayuntamiento una liquidez económica y presupuestaria que le de tranquilidad para pagar sus facturas» y también ha puesto como ejemplo el «Plan de Concertación no de 3 millones y medio, como se hacía, sino de 15 millones de euros para que el ayuntamiento, en el mes de enero y febrero, ya tenga el 80 % de los fondos de todo el año y se pueda planificar». Del mismo modo, también lo es, ha dicho, ampliar la Caja de Cooperación de 18.500 euros hasta 500.000 euros, «ahora, para que los ayuntamientos puedan hacer inversiones a largo plazo y aumentar el plan de empleo pasando de 3 meses a 6 meses, es casi dar la tranquilidad al ayuntamiento de que puede contratar una persona casi todo el año”, ha explicado Izquierdo.

Objetivo general

El objetivo general del presupuesto, tal y como recoge la memoria de la Presidencia, es asegurar la igualdad de oportunidades para todos los turolenses, a través de la generación de empleo, reforzando las ayudas directas a los municipios, el impulso a la conectividad viaria esencial para la dinamización económica y la generación de actividad para luchar contra la despoblación. Recoge además la ayuda a los colectivos más vulnerables a través de subvenciones a entidades sociales y ayudas económicas directas e indirectas para autónomos y otros sectores económicos esenciales en la provincia.

Las cuentas han recibido el visto bueno del pleno después de que el equipo de gobierno aceptara todas las enmiendas de Ciudadanos y Ganar-IU, principalmente relacionadas con el área social. Son propuestas por un valor total de 615.000 euros que completan un presupuesto esencialmente social y municipalista que, con lo contemplado en el anexo 1, dirige más de 40 millones a transferencias directas a los ayuntamientos.

El presupuesto incorpora las peticiones de Ciudadanos para incluir partidas en la convocatoria para emprendedores, con 50.000 euros, el mantenimiento de la central de compras para los multiservicios rurales, con 100.000 euros, y la subvención para ayuntamientos para ayudas a la natalidad, con 300.000 euros. También la puesta en marcha de un nuevo programa de salud mental y prevención del suicidio, en la que ha coincidido con el Partido Popular, y que contempla una consignación económica de 50.000 euros.

Ganar Izquierda Unida ha solicitado, por su parte, el aumento de la partida destinada a actividades de sensibilización de Igualdad hasta los 35.000 euros, en la que ha coincidido con el Partido Popular, e incrementar las líneas de subvenciones de Acción social hasta los 170.000 euros y de Cooperación al desarrollo hasta los 73.000 euros. También ha pedido aumentar la consignación inicial del convenio con Unizar para el programa Desafío Teruel y la línea de subvenciones para la promoción de festivales turísticos provinciales.

Por su parte, entre los motivos esgrimidos por el Partido Popular para votar en contra están el “no creer” en el presupuesto, ni tampoco “en el trabajo del equipo de gobierno”. Para su portavoz, Carlos Boné, estas cuentas “no aportan nada nuevo y ningún proyecto novedoso y relevante”. “Lo mejor de estas cuentas es que esperamos y deseamos que sea la última vez que este equipo de gobierno tiene que presentar el presupuesto de la institución”, ha añadido. Ha sido también muy crítico con el trabajo de la coalición PSOE-PAR, ya que “con la manera que tienen de gestionar nos tememos que este presupuesto histórico solo se quedará en un anuncio”, quedándose muchas partidas sin ejecutar como consecuencia al “mal trabajo” de los gestores de la DPT.

El principal partido de la oposición ha afeado a su vez que no hayan aceptado las enmiendas del PP a excepción de las que eran coincidentes con otras formaciones políticas. Una actitud que ha llevado a Boné a asegurar que “después dirán que somos el partido del no por el no y el que no quiere llegar a acuerdos cuando son ellos los que demuestran que no tienen ningún interés”.

También ha hecho alusión a algunas de las razones esgrimidas por la coalición de gobierno para rechazar las propuestas de los ‘populares’, como es el hecho de poner en marcha lo antes posible el Plan de Concertación para que los consistorios puedan hacer frente al aumento de los gastos del incremento del precio de la electricidad o el combustible. “Como si hubiera subido ahora y no hace meses”, ha indicado, añadiendo que “las fundaciones, escuelas y entidades que ven sus partidas relegadas al anexo también tienen que hacer frente a esa problemática”.

La diputada Yolanda Sevilla ha tildado el trabajo del equipo de gobierno como “populista” y “más pendiente de promocionar los nombres propios que de gestionar los problemas comunes de los turolenses”

Presupuesto municipalista

Sobre las cuentas de 2023, destaca el ambicioso Plan de Concertación, dotado con 15 millones de euros, con el que los ayuntamientos van a poder disponer de fondos para sus inversiones y los gastos de funcionamiento desde el mes de febrero.

A este instrumento de financiación municipal se suman, además, los 10.000.000 millones de euros que se contemplan en la Caja de Cooperación, la fórmula de préstamos a coste 0 que cada vez utilizan más ayuntamientos y que se ha multiplicado por 100 en esta legislatura desde los 100.000 euros que reflejaba el presupuesto de 2019.

El presupuesto incluye también el Plan de Obras y Servicios (POS) 2022, que contempla 10,8 millones para inversiones municipales.

Educación y bienestar social

El equipo de gobierno ha destacado la apuesta por la educación, capítulo que vuelve a crecer en consignación económica, sumando otros 50.000 euros a las ayudas para obras menores en escuelas infantiles y doblando, por ejemplo, las aportaciones a los colegios de educación especial Arboleda de Teruel y Gloria Fuertes de Andorra. En total, el capítulo pasa de de 1.127.000 a 1.181.500 euros.



Otro capítulo que también aumenta en estas cuentas respecto a lo presupuestado el año anterior, considerando las enmiendas y lo garantizado a través del Anexo 1, son el de Bienestar social, que pasa de de poco más de 1,6 millones de euros a 1,96.

Destaca el aumento de un 50% en la partida dirigida a bonificar la estancia en balnearios de la provincia o la inclusión de convenios con Accem, que contempla 50.000 euros dirigidos a la acogida e inclusión social de los refugiados ucranianos, o con la Asociación Las Cerezas, que tendrá 25.000 euros para lograr la inclusión socio laboral de personas en riesgo de exclusión. Además, se elevan las partidas dirigidas a asociaciones como Abattar, Asapme Teruel y Bajo Aragón o la Asociación Española Contra el Cáncer para hacer frente a las subidas de suministros.

El presupuesto introduce, además, las cantidades que tendrá que asumir la DPT para la gestión de fondos europeos para la segunda parte de la modernización y digitalización de la red comercial de los multiservicios rurales, el proyecto del área de Turismo “Vente a Teruel” o el programa Mycotour, que suponen casi un millón de euros.

También es reseñable la inclusión de los fondos del FITE 2022 que supone 2,25 millones para carreteras provinciales, 650.000 euros para la ampliación del Museo Provincial y 200.000 euros para el desarrollo el espacio cinematográfico. Estas partidas se suman al apartado de inversiones reales, que suponen un total de 11.114.228,74 euros.

Otra partida que experimenta un aumento considerable es la de la campaña de esquí, que pasa de 290.000 a los 380.000 euros, y aparece la destinada a la creación de las oficinas del programa Acelera para el asesoramiento a las pymes en materia de digitalización gracias a una subvención del Miteco, con cerca de 500.000 euros.

Por último, uno de los capítulos que más aumentan en el presupuesto es el de personal, que pasa de 19.751.000 a 21.046.000, un 6,56%, tras el aumento de los salarios un 1,5% a finales de este año y un 2,5% en 2023, la consolidación de la plantilla existente y la creación de trece plazas a través de distintos procesos de selección de personal.

Orden del día

Entre los puntos del orden del día aprobados también se han incluido la aprobación del techo de gasto no financiero correspondiente al ejercicio 2023 y se ha dado cuenta del Informe de Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la DPT y sus organismos adscritos. También se ha dado el visto bueno al cambio de finalidad del préstamo aprobado en el último plano por 7,5 millones de euros para situarlo en el presupuesto de 2023 en el apartado de inversiones en carreteras.

Dentro de los asuntos del orden del día, también se han aprobado varias medidas de personal como la creación de y amortización de plazas de plantilla de DPT, el visto bueno a la plantilla de personal de la DPT para 2023, del IET y de Prensa de Teruel, así como la modificación de la Relación de Puestos de trabajo de la DPT para el próximo año, y los cuadrantes del servicio de bomberos y del Museo de Teruel.

También ha salido adelante la aceptación de las encomiendas de gestión realizadas por los municipios de la provincia con población inferior a 5.000 habitantes y la entidad local menor por la Diputación de Teruel, en base al convenio marco de colaboración con la DPT para la prestación de las funciones de delegado de protección de datos.