Mucha menos gente en los pueblos, nadie (en teoría) en las calles pero el dispositivo especial de seguridad por el Romper la Hora del Jueves Santo y la Rompida calandina del Viernes ha sido el doble que en años anteriores. “El Bajo Aragón lo está haciendo muy bien para hacerle frente al coronavirus y no podemos fastidiarla por estos días”, explica el teniendo Javier Muro. Es la máxima autoridad de la Guardia Civil en la zona y ha sido el encargado de coordinar el operativo, mucha más especial que otros años y que ha contado con el refuerzo de ocho guardias de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Teruel.

En los siete pueblos de la Ruta en los que se Rompe la Hora hubo dos y hasta tres patrullas más los dos oficiales de la Compañía recorriendo sus calles desde las once de la noche para disuadir a los vecinos que se plantearan salir a la calle a tocar. En total, en la noche del Jueves Santo se desplegaron casi 20 patrullas con una cuarentena de guardias civiles. En Calanda este Viernes Santo el despliegue ha sido mucho mayor con 11 patrullas de la Benemérita más dos oficiales de servicio de la Compañía, el apoyo de las fuerzas armadas y un helicóptero.

Su máxima preocupación es evitar las líneas de contagio y que no se eche para atrás el comportamiento de las últimas semanas que se ven reflejados en los ingresos hospitalarios, que no paran de descender. “Llevamos una semana haciendo fuerza con los alcaldes, el presidente de la Ruta y los medios de comunicación para que la gente sea consciente. El Romper la Hora es un acto muy arraigado y entendemos que los vecinos tengan el impulso de salir tocar a la calle pero estamos haciendo una fuerza grandísima para que no lo hagan”, explica Muro.

A partir de este sábado seguirá también un dispositivo especial pero solo con unidades de la Compañía de Alcañiz. El lunes también podrán especial énfasis en evitar las salidas a los masicos tan típicas de ese día. “Ya hemos estado en la zona de masicos de Alcañiz, Andorra y los principales pueblos de la Compañía y la gente está respondiendo de forma excelente. Esperamos que el lunes sigan así”, apunta Muro.