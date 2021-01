Educación flexibiliza la evaluación el presente curso en las Escuelas de Idiomas con motivo de la pandemia

El Departamento aragonés de Educación, Cultura y Deporte ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Aragón una orden que adapta la evaluación y certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de manera excepcional en el presente curso con motivo de la pandemia. La flexibilización de medidas se realiza de acuerdo al Real Decreto-Ley 31/2020 del Ministerio de Educación, en el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria para dar respuesta a las diferentes situaciones generadas por la crisis sanitaria, con el fin de garantizar que los estudiantes puedan continuar desarrollando sin menoscabo su proceso de aprendizaje.

De esta forma, Aragón ha decidido que el presente año no compute en lo que afecta al número máximo de años que cada estudiante puede estar matriculado en cada nivel para la superación de estas enseñanzas. Asimismo, las faltas de asistencia que se produzcan en este año no serán tenidas en cuenta para la pérdida del derecho de reserva de plaza para sucesivos cursos.

Además de estos cambios, también se va a proceder a flexibilizar la evaluación. De este modo, para certificar en los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 será necesario aprobar cada una de las cinco partes de las que se compone la prueba final con una puntuación mínima equivalente al 50% de la puntuación total (es decir 10 puntos sobre 20). Estas pruebas se realizarán, salvo condicionantes impuestos por la situación sanitaria, en junio y septiembre, en el caso de la convocatoria extraordinaria.

Todas estas novedades estarán vigentes en el presente curso, y afectan a todos los idiomas, niveles y modalidades, incluida la modalidad a distancia del programa That’s English!

La situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19 hizo necesaria una reorganización de los centros para paliar las dificultades planteadas durante el estado de alarma que obligó a la interrupción de las clases presenciales desde marzo de 2020. El inicio de curso tuvo que retrasarse unos días por la necesidad de trasladar las convocatorias ordinaria y extraordinaria al mes de septiembre y se establecieron medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la pandemia. Entre ellas, Educación emitió unas instrucciones en octubre sobre enseñanzas de idiomas, de manera que el número de alumnado por aula no sea superior a 15.

Más de 14.000 alumnos y novedades del presente curso

En total, en Aragón existen 12 Escuelas Oficiales de Idiomas (Nº1 de Zaragoza, Fernando Lázaro Carreter de Zaragoza, Utebo, Calatayud, Ejea, Tarazona, Huesca, Barbastro, Monzón, Sabiñánigo, Teruel y Alcañiz), además de 19 extensiones: María Moliner, Pablo Gargallo, Valdespartera, Zuera, La Puebla de Alfindén, Pedrola, Jaca, Binéfar, Fraga, Benasque, Aínsa, Utrillas, Monreal, Calamocha, Caspe, Valderrobres, Alcorisa, Andorra y Calanda.

Educación ha ido incrementando paulatinamente la oferta y, así, Aragón cuenta desde el pasado mes de octubre con un total de 17 grupos de nivel C2 de inglés con el objetivo de responder a la alta demanda detectada después de que el año pasado se implantara por primera vez en la Comunidad Autónoma. De esta manera, se ha ampliado la oferta de este nivel avanzado, último curso de las enseñanzas de idiomas, a las escuelas de idiomas Nº1 y Lázaro Carreter, de Zaragoza, la de Utebo así como también a las de Huesca y Teruel.

Además, en francés se ha completado el nivel avanzado C1 en varias de las escuelas de Huesca y Zaragoza y se ha puesto en marcha por primera vez en la EOI de Tarazona. En italiano se estrenó en los pasados meses el nivel C1 en la EOI Fernando Lázaro Carreter, que ya que se inició el curso pasado en la EOI nº 1. Asimismo, el presente curso se ha implantado el nivel Avanzado C2 de catalán en la EOI de Alcañiz.

Otra de las novedades del presente curso académico ha sido la puesta en marcha de una experiencia piloto de enseñanza semipresencial en quince grupos distintos de las escuelas de idiomas de Barbastro, Teruel, Alcañiz, Calatayud y Ejea de los Caballeros. La iniciativa se aplica a los niveles intermedio y avanzado de francés, inglés, alemán y catalán, elegidos porque en esas etapas educativas el alumnado presenta una mayor autonomía en el aprendizaje. De esta manera, el 50% de las horas lectivas son presenciales y el 50% restante se desarrollan de forma telemática. Además, se flexibiliza la organización del aprendizaje y se potencia la autonomía del alumnado.

Entre todas estas modalidades, Aragón presenta más de 14.000 alumnos en las escuelas de idiomas de la Comunidad. Algo más de 11.000 lo hacen de forma presencial o semipresencial en las distintas sedes repartidas por toda la Comunidad, 2.200 están inscritos en el programa a distancia That’s English y alrededor de 1.000 son alumnos libres de 4º de la ESO del programa BRIT-Aragón que se presentan a la prueba de certificación del nivel B1 en sus propios centros.