Elena Sanz consigue un nuevo récord de Aragón en lanzamiento de martillo

La alcañizana Elena Sanz del Lledia UA ha vuelto a batir el récord de Aragón de lanzamiento de martillo de 4 kilogramos. Lo logró el sábado en el Trofeo Ciudad de Zaragoza.

Elena finalizó en la segunda posición con un lanzamiento de 44,63 m. firmado en su quinto intento consiguiendo un nuevo récord aragonés en Sub 18, sub 20 y sub 23. El domingo se desplazó a Barcelona y en el estado Serrahina compitiendo con su club en el campeonato catalán Sub 20 realizó un mejor lanzamiento de 44, 58 m. que le sirvió para finalizar segunda sumando unos puntos para su equipo y ocupó la cuarta posición.