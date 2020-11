La empresa bajoaragonesa Transverich concurrirá por Teruel al Premio Nacional Pyme 2020

La empresa Transverich S.A. dedicada a la actividad de transportes de mercancías terrestres con más de 75 años de antigüedad, ha recibido este martes el Premio Pyme del Año 2020 de Teruel, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Teruel, en colaboración con la Cámara de España y el Diario de Teruel. De este modo la entidad bajoaragonesa concurrirá por Teruel al Premio Nacional Pyme 2020 que convocan la Cámara de Comercio de España y Banco Santander.

Su gerente, Mario Lamarca, ha sido el encargado de recoger el premio de la mano de Oscar Espadas, director de zona 3 del Banco Santander, en un acto que se ha celebrado en la sede de la Cámara y que también ha contado con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, la diputada provincial del Área de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Teruel, María Ariño, el director del Diario de Teruel, Chema López, el secretario general de la Cámara, Santiago Ligros, y el resto de premiados.

Con casi 80 años de experiencia a sus espaldas, la empresa Transverich situada en Alcañiz, es una pyme familiar de tercera generación constituida en 1942 dedicada al transporte de mercancías por carretera, con una amplia flota de camiones y remolques, cuyo resultado en los últimos ejercicios, tanto en ventas como en la generación de empleo, han experimentado un fuerte crecimiento, convirtiéndola en una empresa de referencia en su sector en nuestra provincia. Se encarga del transporte de todo tipo de mercancías, también material residual y paletería.

Fue fundada en La Cañada de Verich por Jesús Lamarca, que comenzó su andadura en el mundo del transporte de mercancía con su camión Ford 4. Hoy, con 84 trabajadores, con sede en la capital bajoaragonesa y también en Zaragoza (El Burgo de Ebro), se han convertido en todo en referente de la logística en Aragón. «Es un premio que no nos esperábamos, llevamos años trabajando e intentando ir creciendo con todas las dificultades que nos vamos encontrado que no son pocas y este reconocimiento ha sido recibido gratamente», ha explicado Mario Lamarca.

El jurado, ha valorado especialmente de Transverich S.A su aportación a la creación de

empleo, su inversión en formación continuada para su plantilla, su apuesta por las nuevas tecnologías convirtiéndose en una empresa adaptada a sistemas de innovación tecnológica y digitalización, y su inclusión en el mercado internacional, como méritos para alzarse con este premio. «Están siendo unos meses muy difíciles por culpa de la pandemia y lo que intentamos es reinventarnos día a día para sacar la empresa adelante», ha afirmado el gerente, quien ha querido compartir el premio con el sector del transporte y sobre todo con su plantilla. Ha tenido un reconocimiento especial a los chóferes que han operado en circunstancias adversas y han padecido las limitaciones provocadas por la pandemia . «La actividad a lo largo de estos meses ha estado en la misma dinámica aunque nos hemos enfrentado a muchos cambios en cuanto a organización y horarios», ha matizado Lamarca.

En la misma línea el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, ha querido destacar el reconocimiento al sector, que ha sido materializado en empresas como Transverich. «Es un ejemplo visible de lo que ha hecho el transporte en esta pandemia que ha sido imprescindible no solo para llevar la alimentación a los diferentes mercados, sino también para evitar roturas de stock. De alguna manera este reconocimiento se extrapola a todo el sector».

Foto de familia de la entrega del Premio Pyme Teruel 2020./Cámara de Comercio de Teruel

Mejor iniciativa en la lucha contra el covid 19

El Premio Pyme del Año de Teruel 2020 ha incluido, con carácter extraordinario, una mención especial a la Mejor Iniciativa en la Lucha contra el Covid 19. La empresa Honze Teruel, cuya gerente Charo Guillén ha sido la encargada de recoger el premio de la mano del Presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Santa Isabel, ha sido reconocida en esta categoría por su actuación frente a la pandemia.

Durante el primer confinamiento, Honze Teruel creó la web www.mercabarrio.com, una plataforma digital donde más de 40 establecimientos de la capital turolense pueden vender sus productos y entregarlos de forma inmediata a los ciudadanos de Teruel. Con la creación de Mercabarrio.com no solo se han disparado las ventas en empresas que se estaban planteando el cierre, sino que además ha colaborado a la creación de empleo en Teruel. Esta plataforma está compuesta por dos páginas Web y dos APP, dividida en “Mercabarrio”, destinada a alimentación, electrónica, moda, belleza, joyería, etc. y “Food In Teruel”, un servicio único para la venta y entrega de productos alimenticios de bares y restaurantes de la ciudad.

Mención especial a la Mejor Iniciativa en la Lucha contra el covid 19 a Honze Teruel./Cámara de Comercio de Teruel

Los premios a Innovación y Empleo

Sofía Agustín, gerente de Manjares de la Tierra, ha recogido el Accésit de Innovación y Digitalización. Empresa situada en Sarrión, dedicada a la comercialización de la trufa negra y a la elaboración de trufa en conserva y productos con trufa negra. Una empresa presente en unos 20 países donde exporta la trufa de Teruel y es referente de calidad, gracias a la innovación y la digitalización, clave en su posicionamiento.

Manjares de la Tierra a través de la venta on line enmarcada dentro de una estrategia omnicanal llega a su consumidor final, apoyada en la tecnología digital. Además apuesta por la redes sociales, herramientas de marketing digital, mailing y plataformas de atención al cliente a través de estos medios electrónicos. Una empresa cuyo equipo trabaja con soluciones de equipo colaborativo como Microsoft Teams basado en Office 365, software para la gestión de clientes, CRM, etc. Todo esto sumado a la colaboración en centros de investigación para trabajar en nuevos desarrollos en la búsqueda de nuevos productos con trufa.

Manjares de la Tierra, ha recogido el Accésit de Innovación y Digitalización./Cámara de Comercio de Teruel

Por su parte, Antonio Blasco, gerente de Contratas Ancar S.L, ha recibido el Accésit a la Formación y el Empleo. Esta empresa forestal nacida en Teruel hace más de 25 años con una clara voluntad de actuar de manera global en el sector medioambiental. En los últimos años, Ancar se ha visto inmersa en un ambicioso proceso de expansión territorial, que la ha llevado a consolidarse como una de las empresas forestales más importantes del país, teniendo presencia estable en gran parte del territorio nacional.

Contratas Ancar cuenta en la actualidad con una media de 300 empleados, de los cuales el 73% son fijos. Una empresa dotada con un gran número de personal altamente cualificado, que les ha permitido dar respuesta a las exigencias medioambientales y de seguridad laboral de sus clientes y de la administración, mejorando así la especialización de sus trabajos y permitiéndole destacar como una de las empresas más seguras del sector forestal en estos momentos.

Contratas Ancar S.L, ha recibido el Accésit a la Formación y el Empleo./Cámara de Comercio de Teruel

Premio Nacional Pyme del Año 2020

El Premio Nacional Pyme del Año 2020, se elegirá entre las ganadoras en cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2021, en un acto que se celebrará en Madrid. Así mismo, los ganadores de los Accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus políticas de Formación y Empleo o Innovación y Digitalización. Un total de 10 empresas de la provincia se han presentado a esta cuarta edición del Premio Pyme en Teruel.

Trayectoria del Premio Pyme del Año

El Banco Santander y la Cámara de Comercio de España crearon el Premio Pyme del Año en 2017 para reconocer el desempeño y la labor de las pequeñas y medianas empresas como creadoras de empleo y riqueza. Además, pretende dar visibilidad al esfuerzo diario de los empresarios que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo económico del territorio. El premio está dirigido a pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros.

En la pasada edición, Señorío de Montanera, de Badajoz, dedicada a la producción de jamones ibéricos y embutidos puros de bellota de la D.O.P. de la Dehesa de Extremadura, fue la galardonada con el Premio Nacional Pyme del Año 2019. Y en Teruel, fue Javalambre Restauración S.L, situada en la Puebla de Valverde, la galardonada con el Premio Pyme Teruel 2019.