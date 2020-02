Los empresarios alertan de varias deficiencias en el proyecto eólico

La Asociación de Empresarios del Matarraña manifestó todas las deficiencias que, a su juicio, presenta el borrador de proyecto de 4 parques eólicos presentado por la compañía Capital Energy que ubicarían hasta 84 aerogeneradores principalmente en el Matarraña, pero también en comarcas vecinas como el Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe.

A través de un documento, la asociación empresarial argumentó que la iniciativa incumple hasta 11 parámetros. En primer lugar denunciaron que en el proyecto no se demuestra la disponibilidad del recurso eólico necesario para el funcionamiento de los aerogeneradores. Manifestaron que el estudio no comprende el mas «mínimo» análisis de alternativas a las ubicaciones previstas para los aerogeneradores de 115 metros de buje y un total de 170 metros de altura contando las palas. Añadieron que no se deja claro cómo se llevará a cabo la evacuación de la energía producida a través de una red de alta tensión «inexistente» hasta ahora.

De igual modo argumentaron que el proyecto tiene «importantes lagunas» en normativas referentes a la fauna, vías pecuarias, especies amenazadas y zonas de exclusión eólica. Tampoco, añaden, se hace un diagnóstico ambiental acertado con hasta 20 «errores» en la descripción del terreno y consideración de las figuras de protección y características vegetales, geomorfológicas y agrarias del territorio.

Tampoco se tiene en cuenta, añaden, al potencial turístico y a su sector empresarial. Otra de las alegaciones alude a la falta del cálculo del impacto acústico y visual. Se acusa además de una «visión sesgada» del impacto socioeconómico. Por último consideran que no se hace referencia a un plan de vigilancia ambiental. «Creemos que lo mejor es informar a la población y pensamos que este proyecto contiene importantes lagunas que dificultan el correcto conocimiento de todas las variables», explicó Marta Ferrás, presidenta de los Empresarios del Matarraña.

Cepyme muestra su apoyo a los empresarios del Matarraña

Por su parte desde Cepyme Teruel dudaron de la «idoneidad» de ubicar en el Matarraña un parque eólico y manifestaron apoyar a la asociación de empresarios. «Debemos escuchar a un sector empresarial y turístico de un territorio que lleva décadas trabajando para ser un referente turístico en Aragón y que cada vez crece más. Creo que existen mejores ubicaciones para una central eólica que el Matarraña», explicó Juan Ciércoles, presidente de Cepyme Teruel.

Cepyme Aragón, a través de un comunicado de prensa ha respaldado la posición de Ciércoles, quien defiende que Teruel tiene extensión suficiente para llevar a cabo esta iniciativa donde corresponde y sin que los distintos sectores se solapen. Asimismo, reconocen que si bien es cierto que el proyecto tiene interés económico, igual de importante es el sector turístico para la zona teniendo en cuenta los valores medioambientales y el potencial paisajístico que tiene la comarca del Matarraña.

«Recordamos que, según datos del Gobierno de Aragón, en las oficinas de turismo se solicita, sobre todo, información sobre el patrimonio histórico, pueblos con encanto y senderos de la Comunidad, siendo el Matarraña uno de los lugares más demandados en la provincia de Teruel. Además, la comarca cuenta desde 2010 con una Carta del Paisaje consensuada por los agentes políticos, sociales y económicos del territorio por la que se apostaba por la protección, gestión y ordenamiento del paisaje para que este fuera motor de desarrollo de la zona», explican en la nota.