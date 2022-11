Ana Asión Suñer: «La transición fue cultural mucho antes que política… ya en los 60»

¿A qué responde este libro y qué relación tiene con otros anteriores como por ejemplo ‘El cambio ya está aquí. 50 películas para entender la Transición Española’ que publicó en 2019?

Todo esto es fruto de su tesis doctoral. Son unos cuantos años de investigación.

¿Por qué eligió la Tercera Vía en el cine español como tema de la tesis?

Porque no había material. Iba a tratar el cine español pero había que acotar. Tampoco quería irme muy lejos en el tiempo, porque una de las cosas que experimenté cuando publicamos el libro de ‘Fermín Galán. La película de la sublevación de Jaca’ es que hay menos material porque no se conserva. Una época que siempre me ha llamado mucho la atención son los 70, el tardofranquismo… Me di cuenta de que de esta tendencia de Tercera Vía no había nada, no había un estudio serio que la recogiera. Así como sí se habían trabajado directores de películas que en esa época habían destacado, en esta tendencia en concreto no estaban trabajadas. Me lancé también por el vínculo con la historia. El enfoque que le quería dar era vincular el cine con todo lo que estaba sucediendo y por eso lo he llamado ‘Espejo de un país en transición’.