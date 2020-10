Exhalación

Parece extraño todavía en estos tiempos, pero es verdad -puedo dar fe de ello-, que sigue habiendo lectores -y muy buenos por cierto-, que se jactan de que no leen literatura de Ciencia Ficción, inclusive la menosprecian. Y yo les digo que, lamentablemente, nunca podrán gozar de obras maestras de la literatura y de autores como Wells, Bradbury (enorme poeta), Borges, Bioy Casares, Ursula K. Le Guin, Stanislav Lem…: todos ellos imprescindibles en la alta literatura.

Hay, en verdad, mucha de postura y de desconocimiento al relegar esta rama a una «segunda división» de las letras. Y una de las mejores muestras os la voy a dar hoy al recomendaros a este autor extraordinario: TED CHIANG.

Nacido en Nueva York, CHANG es hijo de un profesor de ingeniería y una librera, ambos emigrados desde Taiwan a EE.UU.; graduado en informática es autor de manuales de Software y…, su tiempo libre lo dedica a escribir cuentos de Ciencia Ficción, poco a poco, sin prisa: documentándose, dándoles forma, depurándolos…, hasta convertirlos en auténticas obras maestras. Y cuando los publica en alguna revista consigue los más importantes Premios concedidos en esta rama (Hugo, Nebula, Locus…). Estamos, pues, ante un tipo de escritor al que no estamos nada acostumbrados, al contrario; pues a lo que estamos acostumbrados es a autores obsesionados con la creación del «tocho» de cientos de páginas definitivo, ese libro-río que contiene varias épocas y generaciones y, sobre todo, muchas páginas de paja. Pero resulta que CHIANG solo ha escrito 19 narraciones cortas en 30 años. Pero resulta que CHIANG ha escrito 19 pequeñas obras maestras.

Esta dedicación miniaturista, casi artesanal, explica bien la eficacia y el tiembre de sus relatos. Se trata de pequeñas piezas redondas y cerradas cada una en su propia complejidad, como universos diminutos atrapados en frascos. Es obvio que cada uno de ellos ha pasado un tiempo fermentando, cogiendo esencia y aroma en su imaginación antes de saltar al papel: para ofrecer como resultado piezas de una rara pureza cuyo sentido sigue interrogándonos horas y días después de interrumpir la lectura.

No importa cuál sea el tema que trate CHIANG en sus narraciones, siempre demuestra una formidable habilidad para indagar en los enigmas de la condición humana y abordar los conflictos éticos que la relación con la tecnología plantea en nuestra existencia. Lejos del enfoque distópico -casi siempre catastrofista- que hoy predomina en las narraciones futuristas, las historias de CHIANG muestran una perspectiva abiertamente positiva y vitalista, delineando preguntas filosóficas de un enorme calado humano. Y es que, como decía un crítico, tal y como están las cosas, lo que realmente necesitamos es un autor de ciencia ficción que nos dé ganas de vivir… No que nos las quite.

«EXHALACION», que es el título hoy recomendado, es la segunda reunión de relatos de CHIANG. El primero fue «La historia de tu vida» (2002), convertida rápidamente en éxito editorial, gracias sobre todo a la adaptación cinematográfica de uno de sus cuentos: «La llegada», que con el mismo título dirigió Denis Villeneuve. Los que hayan visto esta película podrán confirmar que es un ejemplo de cómo se aproxima el autor a este género: si no de forma positiva, por lo menos lleno de posibilidades excelentes, estimulantes y elocuentes.

Amigos lectores, guardaos de reticencias absurdas y disfrutad de estos relatos elegantes, implacables y deslumbrantes. Me lo agradeceréis.