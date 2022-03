Gervasio Sánchez: «Parece que los europeos nos hemos enterado ahora, pero en Ucrania llevan en guerra desde el año 2014»

En primer lugar, hablemos de sus recientes visitas al territorio, la primera fue el pasado martes a Caspe. Vino para presentar su exposición fotográfica ‘Visiones Saharauis’. ¿Qué puede comentarnos sobre ella?

En total se pueden ver unas 30 imágenes…

Aparte de Caspe, usted también ha estado esta misma semana en Alcañiz…

Ha sido una coincidencia que el Ayuntamiento de Caspe me haya invitado a presentar esta exposición y que el de Alcañiz me haya llamado también para participar en unas jornadas que están haciendo sobre memoria democrática. Además, también he venido para explicar en el instituto lo que significa trabajar en zonas de conflicto y como las guerras acaban aprisionando a las personas durante décadas. Las consecuencias siguen pagándose mucho tiempo después. Les puede dar una idea de lo que está ocurriendo en Ucrania y todas las consecuencias que ello va a tener. Bombarbeos, tres millones de refugiados, ataques deliberados contra la libertad de prensa, etc.

Habla de la guerra de Ucrania. Como profesional en este tipo de conflictos, cuéntenos…. ¿Cuál es su visión sobre todo lo que está ocurriendo allí?

La verdad es que no me gusta hablar de conflictos en los que no estoy presente. Ahora estoy trabajando en un proyecto que quiero presentar el año que viene: ‘Vidas minadas: 25 años’. Acabo de regresar de Mozambique y si todo va bien la semana que viene me voy a Angola. No me gusta de hablar de sitios que no conozco personalmente porque en este oficio ya hay demasiada gente que son especialistas de todo lo que pasa en el mundo porque han leído un par de artículos. Yo prefiero ver las cosas sobre el terreno y luego analizarlas. Dicho esto, evidentemente estamos ante un conflicto armado y peligroso para la estabilidad europea. Ojalá se paren pronto los combates, se encuentre la solución diplomática al conflicto y se ponga fin a los bombardeos salvajes que se están dando.