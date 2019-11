El equipo de gobierno de Alcañiz propone subir el IBI urbano y los impuestos, tasas y precios públicos

El equipo de gobierno de Alcañiz ha propuesto una subida del 1,1% de las tasas, impuestos y precios públicos, que llevaban prácticamente dos legislaturas congelados. Un incremento que repercutirá tanto en el recibo del agua como en el de servicios municipales como el polideportivo, la guardería, el Centro Joven, el tanatorio o el autobús, entre otros. También habrá un incremento del IBI urbano, que pasa del 0,65 al 0,70 siempre y cuando no se tenga el recibo domiciliado (el 93% del censo de contribuyentes). En ese caso habría una bonificación del 5% que aún así supondrá un aumento al fijarse en el 0,67. Por contra, sí baja el IBI rústico, del 0,9 al 0,8.

Hasta ahora el cálculo de las ordenanzas fiscales siempre se había realizado de acuerdo al IPC del mes anterior, es decir, el armonizado (un 0,2%) y ahora se ha basado en la previsión del Banco de España, que es del 1,1%.

Otra cuestión destacable es que todas las tiendas o empresas que coloquen en la calle un caballete publicitario deberán abonar 50 euros al año.

Así lo ha dado a conocer este lunes el concejal de Hacienda, Javier Baigorri, ante los medios. Una presentación pública de la primera modificación de las ordenanzas fiscales (tasas e impuestos) de PSOE-IU-Cs que se ha hecho esperar hasta después de las elecciones estatales ya que se entregó a los partidos en comisión de Hacienda el pasado miércoles. Su examen también será más rápido del habitual ya que este lunes la oposición tenía que entregar sus enmiendas y este martes al mediodía conocerán si les son aceptadas. Unas horas más tarde se aprobarán en pleno.

La propuesta prevé un aumento de ingresos en las arcas públicas de entre 125.000 y 150.000 euros de recaudación extra que también mejorarán la regla de gasto. Todo el apartado económico del Ayuntamiento es terreno del PSOE dentro del tripartito y cuenta con el visto bueno de sus socios de IU y Cs, ya que no han presentado enmiendas. No se aproxima en nada a las propuestas que realizaban tanto PSOE como IU y Cs cuando estaban en la oposición en la anterior legislatura. Especialmente en IU, que siempre pedía una subida de impuestos por tramos solo para las rentas más altas.

La del concejal de Hacienda no ha sido este lunes la única rueda de prensa ayer para hablar de las tasas e impuestos de Alcañiz para 2020. También PP y PAR, ahora en la oposición, han salido al paso públicamente para pedir que se congelen los impuestos, tasas y precios públicos al igual que ellos hicieron en los últimos años y para denunciar que mientras suben los precios públicos a los ciudadanos también los liberados políticos y el personal de confianza.

Los populares han planteado que la subida impositiva supondría para una familia media unos 67 euros. Para esta estimación se ha tenido en consideración un único vehículo matriculado, los gastos normales de alcantarillado, agua y basuras, así como el uso de las instalaciones deportivas para una actividad.

También el PAR ha aportado cálculos de la subida del IBI. Una vivienda con un valor catastral de 80.000 euros que ahora abona 520 euros pasaría a los 560 si no domicilia el pago y 532 en caso de hacerlo.

El edil de Hacienda, Javier Baigorri (PSOE), ha presentado este lunes la propuesta de ordenanzas fiscales para 2020 / Ayto. Alcañiz

En cuanto a las propuestas del equipo de gobierno para las ordenanzas fiscales de 2020, el edil de Hacienda, Javier Baigorri, ha explicado que proponen incrementar los impuestos y tasas un 1,1% tomando como referencia la previsión de IPC del Banco de España para el próximo ejercicio. También destacó que otra de las novedades importantes es «la incorporación en 2020 de las bonificaciones previstas en la Ley de Haciendas Locales que hasta ahora no se contemplaban en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento». Por ejemplo, la bonificación para los vehículos eléctricos del 95% pasa al 75% permitido legalmente.

Otro cambio es la bonificación del 75% para las construcciones en las que se instalen placas fotovoltaicas para mejorar la eficiencia energética y un 50% para las que favorezcan el acceso a personas con movilidad reducida.

En el apartado de tasas se elimina la distinción entre empadronados y no empadronados. Éstos últimos siempre pagaban más y ahora se igualan a los primeros. Por ejemplo, en el pabellón polideportivo, aunque Baigorri dijo ayer que son muy pocos, unos 10.

Los concejales del PP Anabel Fernández y Juan Carlos Gracia Suso, este lunes, en rueda de prensa / L. Castel

En cuanto a la oposición, tanto PP como PAR coinciden en reclamar que se mantengan los impuestos, tasas y precios públicos al nivel de 2019 además de otras cuestiones más particulares.

Los concejales del Partido Popular Anabel Fernández y Juan Carlos Gracia Suso han calificado la «subida masiva de impuestos» como un «atraco impositivo» y se han preguntado si esta subida «tiene algo que ver con el aumento de sueldos y de personas liberadas en el Ayuntamiento». «En los peores años de la crisis y con una situación económica en el Ayuntamiento muy complicada, congelamos los impuestos y las tasas. No entendemos que se realice esta subida tan importante de impuestos a todos los alcañizanos», dijo Fernández.

La edil también puntualiza que el cálculo de las ordenanzas fiscales siempre se ha realizado de acuerdo al IPC del mes anterior, es decir, al IPC armonizado (un 0,2%) y no como ha hecho el equipo de gobierno, basado en la previsión del Banco de España, que es del 1,1%.

En su caso, anunciaron que se podrían abstener sí los impuestos subieran en relación al IPC, un 0,2%; y reclamaron también que se elimine la tasa de 50 euros para carteles publicitarios de tiendas.

Eduardo Orrios y Berta Zapater, ediles del PAR, han presentado sus enmiendas este lunes en rueda de prensa / L. Castel

Por su parte, en el PAR sus ediles Berta Zapater y Eduardo Orrios han calificado este lunes de «injusta y desproporcionada» la subida impositiva que, en su opinión, tiene un «afán recaudatorio» que perjudica a los ciudadanos. Insistieron al igual que el PP en que con el anuncio de la bonificación del 5% para recibos domiciliados se sigue aumentando el impuesto y, sobre todo, a las clases más desfavorecidas.

Zapater se ha basado en datos para realizar esta declaración. Actualmente 1 de cada 6 recibos del IBI no está domiciliado en Alcañiz, unos 2.666. Además, otros 1.327 se devuelven por falta de liquidez o porque así lo desea el propietario. «Las personas sin recursos que no siempre tienen dinero para pagar por lo que no tienen el recibo domiciliado son los que más lo van a notar además de los empresarios. Todo el mundo tiene derecho a no domiciliar el recibo si así lo desea y no por ello pagar más», afirmó la portavoz del PAR.

Los aragonesistas además de la congelación de impuestos proponen una bonificación del 50% para el fomento del empleo y para los emprendedores y empresas que se instalen en el casco antiguo; un 75% para los vehículos híbridos y un 90% para los eléctricos; bonificaciones para los taxis, que los coches eléctricos no paguen la zona azul y añadir a las bonificaciones que se realizan por abonos de adultos, infantiles y familiares los de las piscinas de verano.