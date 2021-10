Herminio Sancho: «esta no es la PAC que beneficia a los agricultores, los ganaderos y la sociedad»

El diputado socialista por la provincia de Teruel en el Congreso de los Diputados, Herminio Sancho, ha dicho este lunes en rueda de prensa que la propuesta de reforma de la Política Agraría Común (PAC) presentada la pasada semana por el Ministerio de Agricultura “no es la que necesitan los agricultores, los ganaderos y la sociedad” y se ha desmarcado de ella, “con mucho dolor”.

Sancho ha asegurado que esta es la misma posición que ha mantenido siempre, en línea con lo que defiende el PSOE Teruel y el Gobierno de Aragón. Se ha reafirmado en que es necesaria la desaparición de los derechos históricos, que se establezca una definición real de agricultor profesional o genuino y ha dicho que la redistribución de las ayudas “no va donde tiene que ir”. “Solo podrán seguir en el sector los hijos o los descendientes de agricultores. No estás ayudando a los que trabajan y no se expulsa a los que no tienen actividad”, ha concluido.

Eso sí, el también secretario de agricultura y ganadería en la Ejecutiva Provincial del PSOE Teruel ha señalado que esta PAC “es mejor para Teruel que la que aprobaron los ministros Tejerina y Cañete con el Partido Popular” y asegura que hasta el 31 de diciembre, final del plazo para enviar la propuesta a la Comisión Europea, “aún estamos a tiempo de mejorarla y no pienso bajar los brazos, vamos a luchar hasta el final”.

En el apartado personal, el diputado turolense en Madrid ha apuntado que nunca pensaba que podría «aportar tanto» y tener la posibilidad de poner sobre la mesa los temas que ha puesto, en todas las direcciones, para conseguir cambiar esta PAC. «Estoy satisfecho del trabajo realizado, pero el resultado final no ha sido el que esperábamos y estoy dolido“.

Ha agradecido al presidente de Aragón, Javier Lambán, al consejero de Agricultura, Joaquín Olona, a los sindicatos agrarios y a los partidos políticos que apoyaron la propuesta común aragonesa (PSOE, Cs, CHA, Podemos, UAGA y UPA) “por abrir un debate histórico a nivel nacional que ha estado a punto de cambiar la PAC, porque en febrero todos pensábamos que lo habíamos conseguido”.

Sancho también ha dicho haber “echado de menos” a otras fuerzas políticas y sindicatos agrarios “que cuando ven que es muy difícil revertir la propuesta de la PAC se apuntan a la crítica”. Ha puesto el acento en el Partido Popular, “que no ha estado con la propuesta común de Aragón y ahora tendrán que ser esclavos de lo que han dicho, han hecho y han aportado para, al final, conseguir una PAC lo más parecida a lo que ellos siempre soñaron”, ha dicho el diputado socialista.