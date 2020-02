Impulsan la primera edición del premio de Periodismo Michel Vallés

La Asociación de Periodistas de Aragón (APA), el Colegio Profesional de Periodistas y Prensa Diaria Aragonesa, empresa editora de El Periódico de Aragón, ponen en marcha la primera edición del Premio de Periodismo Michel Vallés. El pasado 29 de diciembre se cumplió un año desde que falleció Michel Vallés, periodista de El Periódico y referencia en la información política de la Comunidad aragonesa.

El objetivo de este premio es distinguir el mejor trabajo de periodismo político realizado cada año. Así, se valorarán informaciones publicadas o difundidas por medios de comunicación escritos, digitales o audiovisuales cuyos contenidos estén ligados a la vida política en el territorio aragonés.



El certamen cuenta también con el patrocinio de las Cortes de Aragón, lugar donde Vallés desarrolló gran parte de su trabajo como periodista de información parlamentaria, la Diputación de Huesca -a través de su campaña Tú Huesca- y Bodegas Crial.



El plazo para presentar las candidaturas al premio comienza el próximo lunes 23 de diciembre y finalizará el 23 de febrero del 2020. A partir de esa fecha, un jurado constituido por profesionales seleccionados por el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón y de El Periódico, y con la colaboración de las Cortes de Aragón y la Diputación de Huesca, seleccionará con criterios de calidad y rigor periodístico el mejor trabajo. Se podrán tomar en consideración propuestas que hayan o no hayan sido presentadas siempre y cuando reúnan méritos suficientes.



El premio consistirá en una dotación económica de 1.500 euros y un diploma acreditativo que se entregarán al autor o autores del trabajo, en el transcurso de un acto en las Cortes de Aragón.



Cáncer por su nombre



José Miguel Vallés, más conocido como Michel, nació en 1978 en el municipio de Lledó, situado en el Matarraña turolense, y estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó su carrera en el periódico La COMARCA, donde fue director; y en el 2008 pasó a formar parte de la plantilla de El Periódico de Aragón como colaborador del suplemento de la Exposición Internacional de Zaragoza. Se especializó en información educativa, pero pronto comenzó a ocuparse de la actualidad política que generaban instituciones como las Cortes de Aragón y el Gobierno autónomo.



Vallés destacó por sus crónicas personales y afiladas, cargadas siempre de sentido del humor, y también por sus colaboraciones en medios audiovisuales como la radio y televisión públicas aragonesas y el programa de análisis político La Rebotica de Radio Zaragoza.



Michel estaba casado y falleció el 29 de diciembre del 2018 como consecuencia de un cáncer de pulmón al que se enfrentó, durante más de dos años, con dignidad y coraje. Cuando el cáncer llegó a su vida no la paralizó. Siguió escribiendo una columna semanal en El Periódico de Aragón, Marte en el Exilio, donde además de analizar la situación política aragonesa, plasmó y compartió sus reflexiones más personales sobre el cáncer y contribuyó a romper el tabú que existe en la sociedad alrededor de esta enfermedad. “El cáncer no es ninguna lucha, ni una batalla. Uno no puede luchar contra un resfriado, como para hacerlo contra un tumor con metástasis. Dejémonos de buenismos. (…) No busquemos eufemismos. Cáncer es cáncer”, recogió en una de sus columnas más populares sobre la enfermedad. Su fallecimiento supuso una gran conmoción en Lledó, en el Matarraña y en todo el Bajo Aragón Histórico y en todo el mundo periodístico aragonés.