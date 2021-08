Indignación en Mazaleón que acusa a la consejería de Agricultura de «insensibilidad» en la gestión de la crisis del virus sharka

Malestar e indignación en Mazaleón ante la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón por la gestión de la crisis provocada por el virus del sharka-m. Esta enfermedad afecta a los melocotoneros y por ello los agricultores de la localidad se vieron obligados a arrancar miles de ejemplares como medida preventiva y para evitar su dispersión. Tras la situación provocada, que obligó a arrancar hasta el 80% de los árboles, desde el Ayuntamiento de Mazaleón manifestaron sentirse «abandonados» y acusaron a la consejería y al consejero Olona de «insensibilidad».

Denunciaron que las indemnizaciones que los agricultores recibirán por hectárea arrancada tan solo cubren a la baja un año de trabajo. Sin embargo, las fincas tardarán al menos cuatro años en poder volver a producir, con la inactividad económica que ello conlleva. Por ello, calificaron estas ayudas de insuficientes. «Hemos tenido muchas reuniones con el consejero y con los directores generales y se nos prometieron muchas cosas que ahora se han quedado a medio camino», explicó Rafael Martí, alcalde de Mazaleón.

Desde Mazaleón pidieron al Gobierno de Aragón un plan de recuperación para la localidad que, por el momento, no contempla el Ejecutivo autonómico. «Estamos muy decepcionados por cómo se está gestionando esta crisis. No se puede tratar de esta manera a un Ayuntamiento. La situación y la conocen, otra cosa es que no se quieran dar cuenta», añadió el socialista Martí.

Desde el consistorio alertaron de que, de no encontrar una solución, prevén una emigración masiva, especialmente de la gente más joven. Recordaron que buena parte de las familias de Mazaleón tienen en las pequeñas explotaciones familiares de melocotoneros, situadas en la vega del río Matarraña, su principal fuente de ingresos. A pesar de ser un modelo de explotación familiar, en los últimos años se han extraído en los últimos años rendimientos de más de 30.000 kilogramos por hectárea.

Tras haber mantenido multitud de reuniones con el departamento, el consistorio de Mazaleón solicitará una reunión con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. «Vamos a pedir una reunión con el presidente Lambán porque por parte de la consejería lamentamos la poca sensibilidad que se ha tenido hacia este problema a pesar del gran número de reuniones que hemos tenido en estos dos últimos años», explican.

Por su parte, agricultores y socios de la Cooperativa San Isidro alertaron de que «se quedarán, de un día para otro, sin su principal fuente de ingresos«. «Es una situación dramática y el pueblo está aún en shock. El melocotón es nuestra principal actividad económica y muchos vecinos lo han perdiendo todo», añadió Martí, quien «temió» que en los próximos años pueda producirse un éxodo de población y que la localidad pierda comercios, servicios y alumnos en el colegio. Cabe recordar que solo la cooperativa cuenta con más de 100 socios en una localidad de 500 habitantes. En plena campaña de recolección de este preciado y reconocido producto, llegaban a contratar hasta a 45 trabajadores en campañas anteriores.

DGA convoca una línea de ayudas específicas para el sharka

El Ejecutivo autonómico convocó el pasado mes de julio una línea específica de apoyo a las replantaciones de frutales para agricultores afectados por el virus de la Sharka. La cuantía total destinada a esta convocatoria es de un millón de euros y el plazo de solicitud finaliza el 31 de agosto. Sin embargo, desde la localidad insistieron en pedir un plan de recuperación. «Es totalmente insuficiente que se nos incluya y se nos remita a una línea de apoyo. Estamos perdiendo como he dicho nuestra fuente de ingresos y aquí hace falta una mayor implicación», añadió Martí.

Desde DGA explicaron que esta línea de ayudas se convoca con la intención de atajar la propagación de virus de la sharka al resto de la Comunidad donde hay 32.000 hectáreas de frutales dulces de hueso. El Gobierno de Aragón ordenó el arranque de unas 100 hectáreas localizadas en un área muy concreta de Maella y Mazaleón. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a través de la Orden AGM/1048/2020, de 19 de octubre, declaró de utilidad pública la lucha contra el virus de la Sharka-m y se establecieron medidas para su prevención y lucha. En base a ello, por resolución de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria se estableció el arranque en esa área determinada.

Con el fin de dar apoyo a los agricultores afectados, este miércoles se publicará en el Boletín Oficial de Aragón una convocatoria extraordinaria de subvenciones especialmente dirigida a la reposición de plantaciones, en el marco de modernización de las explotaciones agrarias. La cuantía total destinada a esta convocatoria es de un millón de euros.

La subvención incluye todos los gastos necesarios para la nueva plantación de cultivos leñosos. Todo ello, limitado a una superficie equivalente a la que se haya visto afectada por medidas fitosanitarias obligatorias de arranque. Los beneficiarios potenciales deberán cumplir los mismos requisitos de agricultor profesional en el caso de personas físicas o de explotación agraria prioritaria en el caso de personas jurídicas, además de haberse visto afectados por la aplicación de las medidas obligatorias de arranque.