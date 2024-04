Jorge Panadés: «El compromiso del equipo es una gran ventaja competitiva para Motorland»

¿Cómo están siendo los primeros días en el cargo?

Ha sido durante casi dos décadas, desde el inicio de Motorland, el director financiero del circuito. Conoce bien lo que hay dentro.

¿Qué le llevó a presentarse?

Algunas personas, tanto de dentro como de fuera, me animaron a intentarlo. Me vi capaz de desarrollar el proyecto y eso es lo que me llevó a presentarme para este puesto.

¿Y qué cree que puede aportar?

Motorland cuenta con muchos trabajadores. ¿Cuál es su relación con el resto?

¿Qué le dicen sus compañeros?

De repente está siendo un poco extraño porque es un cambio importante. El primer día que entré por la oficina se me hacía muy raro. Pero yo sigo siendo el mismo y no voy a cambiar en ese sentido. Mi labor también es la de ser cercano. Hasta ahora me ha funcionado y no llevo intención de cambiar.