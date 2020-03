José Manuel Lorente: «Estamos muy preocupados pero tenemos que transmitir paz mientras extremamos las precauciones»

¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estáis todos los trabajadores de la Residencia?

A todos nos ha cambiado la vida pero imagino que a vosotros todavía más...

¿Vivís con la preocupación de poder contraer la enfermedad?

¿Cómo lo están viviendo todos aquellos residentes que son plenamente conscientes de lo que está ocurriendo?

¿Crees que esto nos servirá para valorar más a nuestros mayores?

Yo creo que sí. Pero no solo a nuestros mayores. A lo mejor tenemos que empezar a hablar de otras cosas. Quizá esto nos sirva para cuidar más a nuestros pequeños, a la naturaleza y vivir a otro ritmo. No sé qué pasará pero creo que puede ser una oportunidad para cambiar muchas cosas. Es solo una opinión personal. Por ejemplo, tengo nietos y creo que los niños son por un lado los que más caso están haciendo, porque tienen una capacidad de adaptación enorme, pero por otro lado son los que peor lo están pasando.

Tienes una amplia experiencia en hospitales de referencia de todo el país como Valencia y Zaragoza, ¿qué sientes cuando se sale a aplaudir a los sanitarios?

Lo vivo con alegría y nostalgia. He visto vídeos impresionantes de sitios en los que he trabajado. Vi hace unos días uno del servicio de urgencias del Clínico de Valencia, donde estuve de enfermero y supervisor y lo cierto es que me emocioné muchísimo. Esto está siendo emocionante y me da fuerza para seguir haciendo mi trabajo.