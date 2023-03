La Codoñera rinde un emotivo homenaje a alcaldes y ediles desde 1960 hasta 2023

No fue fácil contener la emoción y por eso, en situaciones como la vivida este domingo en La Codoñera, lo mejor es dejar que fluya. El 19 de marzo de 2023 pasará a la historia del pueblo por ser el día en el que se rindió un homenaje a los alcaldes y ediles que han pasado por el ayuntamiento desde 1960 hasta la actualidad. Hubo varias paradas en la tarde, la primera en el ayuntamiento donde se presentaron las fotografías de los últimos siete alcaldes presidiendo la pared principal. Todas ellas están enmarcadas y con su placa que recuerda el nombre y el periodo durante el que ostentaron el cargo. Pascual Paricio, que a sus casi 100 años es el alcalde más longevo en vida y ahí estuvo durante todo el homenaje; Antonio Mir, Manuel Molins, José Luis Lorenzo, Víctor Sancho, Luis Miguel Sábado y Mª José Gascón ya presiden el salón de plenos.

No todos siguen en este mundo físicamente aunque sí en el recuerdo constante de quienes les conocieron, y por eso, en estos casos fueron sus familiares los que acudieron con orgullo a representar a su pariente alcalde fallecido. Y la emoción en estos casos no se puede aguantar. Se llevaron una réplica de las fotos como recuerdo.

Tras ver el nuevo aspecto del salón de plenos, la fiesta se trasladó al Salón de la Cultura ante más de un centenar de personas que tomaron asiento. El reconocimiento se extendió en ese momento a los concejales que en estos años han pasado por el ayuntamiento de La Codoñera y a todos se les hizo entrega de un pergamino y otros detalles. El punto de «no seriedad» lo pusieron los Celma Ibáñez, quienes al frente de los micrófonos con su formación Rampa’l Cul hicieron cantar, tocar palmas, reír y aplaudir a los que ya no están. Además de ‘El canto a la Libertad’ o ‘Un país’, no dudaron en personalizar algunas letras, en este caso al evento en sí, y especialmente a la alcaldesa que se lo tomó con humor.

Despedida de Mª José Gascón como alcaldesa

No fue la única dedicatoria a Mª José Gascón, además de las poesías de José Ramón Margelí dedicadas al momento, su hijo y su marido la sorprendieron con unas palabras y un ramo de flores. Ya no volverá a presentarse a la alcaldía y el evento de este domingo sirvió como despedida a 24 años de servicio municipal. «Animo a todo el mundo a que pase por un cargo en el ayuntamiento para trabajar por su pueblo y vea cómo es una gestión así de verdad», dijo. Invitó al personal a liderar candidaturas y preparar listas y se ofreció a «ocupar algún puesto de acompañamiento pero no para encabezar». Las palabras más emotivas las dedicó a su padre, que también fue alcalde y fue quien le metió las ilusiones por el pueblo y por eso, cuando falleció, decidió dar el paso.

El broche a la cita fue un vino español, pero antes todos los homenajeados se tomaron una fotografía de familia que ya tiene el hueco reservado para colocarse en la recién estrenada sala de los alcaldes en el salón de plenos.