La Puebla de Híjar, musa de más de una quincena de artistas de la pintura

La sexta edición del Concurso de Pintura Rápida de La Puebla de Híjar reunió en sus calles y plazas a 17 artistas que eligieron el punto que quisieron plasmar para pintarlo al natural en sus lienzos. Por muchas personas que elijan la calle San Roque o la plaza de España, ningún cuadro es igual porque cada mirada es única. Este año, el premio Maprocosa ha captado la atención de viejos conocidos del certamen que ya lo tienen fijo en el calendario, pero también de un buen número de personas jóvenes. Quizá por esto haya que volver a entregar premios por categorías, ya que en la actualidad todos compiten en la misma.

Esta posibilidad se considerará de cara a la próxima cita, porque en vista del éxito de la celebrada el sábado habrá otra nueva. «Es la consolidación de este certamen y este año hemos visto a muchas personas jóvenes de La Puebla y alrededores que se están iniciando en las Bellas Artes y es bonito», dijo el concejal de Cultura, Pedro Arrabal. Durante toda la mañana se ocupó de ir recorriendo los puntos donde se distribuyeron los artistas para supervisar que no necesitaban nada. Lo mismo que Jesús Arto, la persona que hace seis años propuso al ayuntamiento realizar este certamen del que él aporta los premios a través de su empresa Maprocosa. «Pensé en hacer algo para dinamizar un poco y en un principio iba a ser de fotografía, que me gusta mucho, pero un amigo de mi hijo me dio la idea de hacerlo de pintura porque por aquel entonces no había muchos», comentó.

En cuanto a los ganadores, el primer premio dotado con 500 euros fue para Claudio Gómez; el segundo de 400 € fue José Mª Moreno; el tercero con 350 € se lo llevó José Manuel Aznar y el cuarto, dotado con 250 €, fue para Jesús Gómez. Todos de Zaragoza excepto Aznar, que viajó desde San Quintín de Mediona (Barcelona). Hubo entrega de reconocimientos y de detalles a todos los participantes y una comida de hermandad. Los momentos fueron inmortalizados muy de cerca por el fotógrafo Pepe Ubalde, fotógrafo

Todas las obras participantes, ganadoras y no, podrán verse en una exposición en El Lavadero durante las fiestas de San Roque. Estará abierta la venta al público. De hecho, algunos ya se apalabraron durante el transcurso del concurso.