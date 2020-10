Lambán anuncia el confinamiento perimetral de Aragón a partir de esta noche

La Comunidad Autónoma de Aragón quedará perimetralmente confinada desde este martes a las 00.00 hasta el próximo 9 de noviembre, de modo que durante este periodo no se podrá entrar ni salir del territorio, a excepción de causas justificadas o fuerza mayor. Así lo ha anunciado el presidente de Aragón, Javier Lambán, esta mañana tras la conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Ya dijimos que no escatimaríamos en recursos para combatir el virus y que no nos temblaría el pulso a la hora de tomar medidas duras», ha recordado Lambán. Esta nueva restricción no cambiará en nada la situación de las tres capitales de provincia, que siguen confinadas perimetralmente. Eso sí, el presidente de Aragón ha descartado el confinamiento en viviendas que sí barajan otros ejecutivos autonómicos como el catalán.

La del confinamiento perimetral será una medida más que afectará negativamente al sector turístico del territorio, que si bien puede mantener hoteles y alojamientos abiertos, no podrá acoger a clientes de otras autonomías como Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Confinamiento perimetral de Aragón./ DGA

Tras la conferencia de presidentes Lambán ha subrayado que ha pedido a Sánchez un plan de rescate de la Hostelería en el que el Gobierno de Aragón ya está trabajando y que espera anunciar la próxima semana.