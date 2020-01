María Ariño: «La igualdad empieza en la política; ahí se cambian las cosas»

¿Qué sensaciones trae en la maleta desde Eregli?

Me ha sorprendido que se esté trabajando en igualdad desde el municipio de Eregli. Creo que se puede avanzar. Lo comprobamos en la clausura al ver cómo se ha trabajado en el proyecto europeo durante todo el año. También quiero destacar y agradecer la hospitalidad de los vecinos, que nos han acogido con gran cariño en todo momento. La zona de Estambul sin duda es muy diferente a este entorno más pequeño y rural. En muchos ámbitos he tenido la sensación de vivir la misma situación en la que estaba nuestro país hace 40 años. Quieren avanzar, pero priorizan la maternidad frente a su desarrollo personal. En la fábrica de bebida de zanahoria fermentada me generó mucha indignación que las mujeres fuesen al campo y los hombres se dedicasen a colocar tapones.