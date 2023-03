El Matarraña exige que se mejore la calidad del suministro eléctrico y de telecomunicaciones en caso de nevada

La comarca del Matarraña pedirá «por enésima vez» a las compañías telefónicas y eléctricas que mejoren su red de suministro. Así se puso de manifiesto durante la última sesión plenaria que la institución comarcal celebró el lunes por la tarde. En uno de los puntos del orden del día se aprobó formalizar una queja conjunta de ayuntamientos y la institución comarcal «por la continua privación de suministro eléctrico y telefónico en el territorio» que se ve agravada en caso de inclemencia meteorológica aunque, recordaron, municipios como Fórnoles y Cretas han padecido cortes de telefonía en las últimas semanas sin que hubiese detrás un motivo meteorológico. Cabe recordar que, durante la última nevada, Valderrobres, Beceite, Cretas, Lledó y La Fresneda estuvieron casi 48 horas sin servicio de Movistar. De igual modo, la caída en la línea eléctrica entre Calaceite y Valderrobres produjo varios cortes en el fluido eléctrico.

Hubo, sin embargo, un punto de fricción relativo a la línea de alta tensión proyectada entre la subestación de Valdepilas y Valderrobres. Se trata de una línea históricamente demandada en las últimas legislaturas y cuyo objetivo sería el de reforzar posibles fallos en las líneas actualmente existentes. Sin embargo, varios Ayuntamientos como el de Valdeltormo y también el de Valjunquera presentaron alegaciones al considerar que el proyecto podría tratarse finalmente de una línea de evacuación para los proyectos de parques eólicos propuestos en el Matarraña. La consejera valjunquerana del PP, Yolanda Alegre, fue quien manifestó su oposición a esta línea. No obstante, el presidente comarcal, Isel Monclús, matizó que la declaración no hace referencia a ninguna línea en concreto sino a que «no vuelvan a producirse cortes en el suministro», por lo que la propuesta fue aprobada, finalmente, por unanimidad. No obstante, durante el pleno aunque se reconoció que la citada línea podría ser utilizada como línea de evacuación, se recordó que su idea original no fue esa si no la de «mejorar el servicio» en caso de incidencia. La queja será ahora consensuada entre todos los ayuntamientos.

Todos los puntos fueron aprobados por unanimidad por las cuatro fuerzas políticas que componen el consejo comarcal./ J.L.

Durante la sesión plenaria se aprobó la modificación de la Relación de puestos de trabajo. Además de cambiar la estructura se ha creado la plaza de auxiliar de domicilio, la de técnico de educación infantil de refuerzo y ayudante de conductor. De igual modo se apuntó a la subida de las tasas de recogida del consorcio de residuos que, por normativa autonómica, pasa de 20 a 40 euros la tonelada. Asimismo, se apuntó a que ya se han recibido los 1,8 millones para ejecutar el Plan de Sostenibilidad Turística. No obstante, habrá que efectuar una modificación en las partidas inicialmente previstas para equipar a los municipios con postes de recarga de vehículos eléctricos ya que, explicaron desde el consejo comarcal, se trata de unos costes «inasumibles» para los municipios y que ascenderían hasta los 21.000 euros.

Respecto a este último punto, fue necesario aprobar un Plan de medidas antifraude y una declaración institucional al respecto. Se trata de un trámite que requiere la Unión Europea para poder ejecutar los fondos que incluye el citado Plan de Sostenibilidad. Todos los puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad tanto por el equipo de gobierno del PSOE, PAR y CHA como por la oposición del PP. «Todos los puntos habían pasado por las comisiones de Hacienda. Nos preocupa la red eléctrica y algunas instalaciones de telecomunicaciones que están muy obsoletas y por ello vamos a insistir en que de una vez por todas esto se mejore», explicó Isel Monclús, presidente de la comarca del Matarraña.