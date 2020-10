Motorland acogerá una segunda prueba del Campeonato del Mundo de Turismos

Buenas noticias para Motorland Aragón. El circuito alcañizano acogerá las dos últimas pruebas del Campeonato del Mundo de Turismos. Así lo ha manifestado hoy la FIA, horas antes de que Motorland Aragón vaya a acoger la primera de estas citas durante este fin de semana. MotorLand Aragón será el escenario de la última prueba del Campeonato del Mundo de Turismos los días 14 y 15 de noviembre, que recibe el nombre de «Race of Aragón». La remodelación de la pista del Adria International Raceway de Italia, sede inicialmente calendada para el cierre, ha sufrido retrasos debido al coronavirus impidiendo la realización de esta cita.



De este modo, tal y como han apuntado desde Motorland, Eurosport Events, promotor de la competición, fortalece su asociación y confianza en la instalación aragonesa para albergar la prueba final del Campeonato en un año en el que la pandemia ha modificado los planes y los calendarios de los promotores internacionales. El segundo fin de semana de noviembre, MotorLand será el escenario, además, de la puesta en pista del Pure ETCR, el futuro en la competición de turismos eléctricos. Con este último anuncio, el circuito aragonés se consolida en el panorama internacional como una de las apuestas más seguras para la celebración de grandes eventos.



Desde la federación apuntaron al hecho de que celebrar las dos pruebas finales en el escenario del Bajo Aragón Histórico minimiza el riesgo por la cantidad de desplazamientos y dificultad de movimiento en Europa, que actualmente sufre cierres perimetrales en la mayoría de sus países. No obstante la carrera se celebrará sin público, de forma similar a la que está prevista durante este fin de semana. En su primera presencia en el complejo del motor alcañizano, el certamen cumplimentará la quinta prueba de la temporada 2020. La cita reunirá a un total de 21 pilotos de once nacionalidades diferentes: Hungría, Alemania, Suecia, Uruguay, Bélgica, Francia, Portugal, Argentina, Italia, Holanda y España. La representación española estará a cargo del piloto vasco Mikel Azcona a los mandos de un Cupra (Seat).