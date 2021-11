Noelia Carbó: «Queremos que nuestras residencias estén más centradas en las personas y más abiertas a toda la comunidad»

Presentó este Plan junto a la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto este lunes. Un Plan que se viene trabajando desde hace tiempo...

Este Plan llegó a calificarse de "eje estratégico" para el Gobierno de Aragón...

Sí, desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y desde el IASS especialmente siempre lo hemos tenido muy claro pero creo que el hecho de que el Gobierno de Aragón lo entendiera como una apuesta de gobierno pues todavía nos hace trabajar con más ilusión. No ha habido dudas respecto a que teníamos que destinar nuestros esfuerzos al Plan del Mayor.

¿Cuáles son los ejes principales que van a vertebrar este Plan?

Se plantean 29 medidas que se suman a otras 20 ya asentadas...

Se plantea implementar dos nuevos complejos residenciales en la provincia de Zaragoza: en Valdefierro y en Ateca.

Sí, son dos proyectos que para nosotros son muy ilusionantes porque van acompañando a todo ese proceso que nosotros ya comenzamos en el año 2018 para reestructurar nuestros modelos de gestión residencial hacia modelos más centrados en las personas y más abiertos a la comunidad. Es un trabajo en el que con la pandemia tuvimos que dejar de trabajar y dedicarnos a la protección y atención que en ese momento requerían las personas que estaban en los centros residenciales, y en línea con todo ese impulso de nuevos modelos se van a añadir estos dos centros multiservicios. Se diferencian de las residencias tradicionales porque queremos que sean centros que puedan cubrir distintas necesidades de los mayores del entorno en el que se ubiquen, con otro equipamiento más abierto a la comunidad, donde no sean grandes infraestructuras, sino pequeñas unidades de convivencia que encajarían perfectamente en estos nuevos modelos de atención en los que tanto interés estamos poniendo.

Se prevé transformar algunos de los actuales centros, entre ellos el de Utrillas. ¿Cómo sería ese proceso?

No queremos que los mayores cuando llegan a la residencia se tengan que adaptar a cómo está allí la vida estructurada, sino que nosotros, quienes les atendemos, nos adaptemos a sus preferencias, a sus gustos y a sus modos de vida. Que no suponga una ruptura tan drástica con su anterior entorno. Sí que es verdad que aunque habíamos empezado a trabajar con esa filosofía de atención desde 2018, ahora con los nuevos fondos europeos nos han dado la posibilidad de adaptar las infraestructuras. Vamos a hacer obras en todos nuestros centros residenciales de gestión propia, entre ellos el de Utrillas como bien decías, para adaptar los espacios a esas unidades de convivencia donde haya grupos más o menos estables de residentes que no superen las 10-15 personas y donde tengan un personal que de forma más continua pueda darles la atención, siempre con los mismos referentes y en espacios más pequeños, para poder adaptar esa atención a las necesidades de cada una de las personas. Es acompañar esa filosofía que queríamos implantar dentro de la gestión de los centros con la reforma de las infraestructuras para hacerlo más fácil y más accesible.