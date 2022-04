Olona reconoce que los daños por las heladas son «graves» y estudia ayudas para agricultores profesionales

No hay todavía cifras oficiales para cuantificar las pérdidas ocasionadas por las heladas de comienzos de abril en los frutales y almendros aragoneses. De momento, lo único que está claro es que “los daños son graves”, como reconoció este martes el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, que ha asegurado que el departamento que lidera, en colaboración con las organizaciones agrarias, trabaja una posible línea de ayudas para los afectados “que requieran un apoyo especial para hacer frente a la situación”.

Hay, sin embargo matices. Las actuaciones tendrán como marco general de los seguros agrarios. No serán generalizadas ni generales y responderán también al daño socioeconómico causado. “El objetivo que me he marcado es tratar de identificar cuáles son los ámbitos concretos de daño, no solo en términos de hectáreas, producciones y cultivos sino también de carácter socioeconómico, es decir, quiénes son los agricultores profesionales que van a requerir un apoyo especial y extraordinario”, explicó Olona. E insistió en que estas ayudas pondrán el foco en aquellos afectados que dentro de la afección general requieren un apoyo especial porque su economía familiar depende exclusivamente de su actividad agraria.

“Ahora misma no conozco ninguna circunstancia especial, concreta y objetiva que justifique que quien no ha hecho el seguro tenga que cobrar”, explicó. Pero a renglón seguido detalló que es precisamente en este aspecto en el que se está trabajando, por lo que, aunque el momento es muy distinto al que produjo durante las riadas cuando muchos de los agricultores no tenían aseguradas sus cosechas porque no había dado tiempo a contratar la póliza, no descarta la posibilidad de abordar situaciones similares. Y recordó que el pasado año también hubo una heladas importantes en el Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, cuyos daños fueron objeto de ayudas a través de una medida que se habilitó para tal efecto. “Siento no poder ser más concreto, pero no tiene sentido que dé una cifra que no tiene fundamento, sobre todo teniendo en cuenta que nos vamos a dirigir no a la generalidad del daño sino a aquellos profesionales cuya economía familiar depende de su explotación”, reiteró.

Fondos adicionales

Aunque los fruticultores pidieron que estas producciones tuvieran prioridad en el reparto de las ayudas del fondo de crisis de la PAC, el consejero ve complicado que los apoyos salgan de esos 193,4 millones de euros aportados por Bruselas y Madrid y destinados a los sectores más afectados por la guerra en Ucrania.

De hecho, el consejero aragonés, que reconoció no estar muy satisfechos con las primeras cifras incluidas en el borrador del real decreto que el Ministerio del ramo ha sometido ya a información pública, se mostró convencido de que “la ayuda a la fruta va a hacer falta pero va a requerir fondos adicionales”. De hecho, señaló, que dado que en dicho reparto se han incluido los cítricos, Aragón pensó en defender la incorporación de la fruta dulce, pero en su opinión, “si esos 194 millones se reparten entre todos los sectores habidos y por haber, la ayuda no va a ser eficaz”.

Por eso, y aun reconociendo que la propuesta inicial “que no está cerrada” no beneficia a Aragón, Olona insistió en que hay que poner el foco en la ganadería, “tanto intensiva como extensiva” y sobre todo trabajar para “salir lo mejor parados posible”. Para ello, solicitó al Ministerio que que ayudas se calculen por UGM (unidad de ganado mayor).

Con las cadenas de distribución

El consejero hizo estas manifestaciones momentos antes de renovar el acuerdo de colaboración con los representantes de nueve cadenas de distribución con el que se da continuidad al apoyo a la campaña de promoción agroalimentaria institucional ‘Aragón, alimentos nobles. Lo que ves, es’. Un acuerdo que tiene por objetivo promover el aumento de proveedores aragoneses e incrementar la presencia de los alimentos de Aragón en los lineales de sus establecimientos.

Olona recordó que este convenio nació en el marco de la Estrategia de Recuperación Económica y Social, cuando el Gobierno de Aragón pidió a la gran distribución que ayudase a garantizar el abastecimiento, pero también a poner en valor la producción del sector aragonés. “Hoy, alejados de la situación que produjo la pandemia, ratificamos este acuerdo, inmersos en el reto de dar a conocer mucho más y mejor los alimentos de Aragón”, señaló el consejero que destacó la importancia de la colaboración con la gran distribución, a la que considera “un eslabón clave e imprescindible para dar a conocer los alimentos de Aragón y para que la producción de nuestros agricultores y ganaderos, así como la transformación de nuestra industria agroalimentaria, llegue a todos los hogares”.

Firmaron el acuerdo los representantes en Aragón de Alcampo, Alto Aragón, Coaliment, Carrefour, Grupo Corte Inglés, Eroski, Lidl, Makro y Super Cash Vimar, así como la Asociación de Industrias Agroalimentarias (AIAA), cuyo presidente, Félix Longás, agradeció al Gobierno de Aragón su “decidida apuesta” por la promoción del sector agroalimentario, “un sector estratégico, ya que nuestra industria es la que más vertebra un territorio con graves problemas de despoblación”. Longás señaló que en estos tres años se ha avanzado mucho en cuanto al posicionamiento de marcas aragonesas en los lineales de las diferentes enseñas, pero “somos conscientes de que todavía no estamos a los niveles de otras Comunidades, por lo que todavía es necesario seguir trabajando y mejorar”.