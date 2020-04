Paula Matutano: «Tenemos que hacer lo posible para que todos se queden en casa»

Has coordinado un operativo con un amplio despliegue tanto material como humano para buscar a una vecina de Caspe.

En estos tiempos de confinamiento, ¿ha sido más complicada la búsqueda?.

¿Qué es lo primero que se hace desde Guardia Civil en el momento en el que se denuncia una desaparición?.

Lamentablemente, el desenlace de esta investigación ha sido trágico.

También habrá tenido su dificultad organizar la búsqueda y continuar con las labores de control propias del estado de alarma.

Llevas únicamente unos meses en el cargo y has tenido que hacer frente a problemas importantes.

No habrá sido fácil el camino hasta aquí. ¿Cómo es ser mujer, muy joven, y estar al frente de un cuartel de la Guardia Civil?

Tengo 24 años, eso y ser mujer han tenido sus inconvenientes en algunos lugares en los que he estado. Desde pequeña no conocía bien la Guardia Civil pero poco a poco he descubierto esta profesión que considero muy gratificante y bonita. Quería ayudar a los demás y siento que lo estoy haciendo. Además hay muchos ámbitos a los que te puedes dedicar. He de decir que aquí en el cuartel no he tenido ningún problema, todo han sido facilidades.