El periodismo como herramienta para dar a conocer las desigualdades sociales

Sobre desigualdad, economía y periodismo ha hablado Andreu Missé, socio y director de la revista Alternativas Económicas, en la última charla de la jornada del viernes del Curso de Periodismo de Alcañiz. El catalán ha puesto en contexto a los asistentes sobre cómo se encuentra España y el resto del mundo no solo en cuanto a la riqueza sino también a cómo ha afectado la pandemia -más a las regiones enfocadas a un solo sector como el turismo- y la desigualdad intergeneracional o por barrios en una misma ciudad. Por ejemplo, en Barcelona la esperanza de vida entre el barrio más rico y el más pobre es de 20 años, la misma que entre la media de España y Etiopía.

A preguntas del alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, moderador de la charla, Missé ha opinado que el periodismo es un oficio comprometido pero no más que otros porque en todos un profesional quiere ejercer bien la profesión y que la responsabilidad periodística no solo tienen que ejercerla los medios más progresistas sino que todos deben de “arañar” al poder.

Missé ha lamentado que no solo los medios de comunicación sino también las estadísticas se centren en las desigualdades porque, la información que se ofrece es “muy pobre” tanto en España como en otros países, un problema del que culpa más a los medios que a sus profesionales. “A las nuevas generaciones las veo mejor preparadas que a nosotros, con mucha conciencia profesional. En todo caso se pueden ver más condicionados por la orientación del medio. No creo que sean menos concienciados sino que ha cambiado la atmosfera, eso podría pasar también a clase política, no hay un debate social sobre la desigualdad, incluso los partidos de izquierdas se han escorado a la derecha. Gracias a la justicia europea se han cambiado muchas leyes por obligación, la ola de progresía social ha llegado de Europa», ha opinado el ponente.