Piden 9 años de cárcel para el hombre acusado de abusar de su sobrina en la Puebla de Híjar

La Fiscalía de Teruel pide nueve años de prisión para un hombre, José B.T.S., al que acusa de haber abusado sexualmente de su sobrina cuando esta contaba entre 10 y 14 años de edad. Los hechos se sitúan entre 2010 y 2012 en la Puelbla de Híjar y tanto el Ministerio Público como la Acusación Particular sostienen que el procesado realizaba tocamientos a la menor cuando se quedaba a cargo de esta y de su hermano pequeño, debido a que los dos progenitores de los niños estaban trabajando fuera y él vivía con ellos en la misma casa.

El acusado que ha sido juzgado este jueves en la Audiencia de Teruel, ha negado los hechos y ha dicho que nunca compartió vivienda con el núcleo familiar de la niña, pues vivía en otro domicilio con compañeros de trabajo.

La acusación particular pide para José B.T.S. sea condenado a cuatro años de cárcel, mientras que la defensa pide la absolución por entender que los hechos no ocurrieron y que el relato de la menor tiene contradicciones e incoherencias. Sin embargo, el fiscal y la acusación particular defienden que el testimonio de la menor es lógico y sostenido en el tiempo.