La Plataforma de los Paisajes de Teruel denuncia que el Ayuntamiento de Alcañiz «ha limitado su derecho de informar a la ciudadanía», al denegarle la colocación de una mesa informativa en el concierto de Ixo Rai!, que se celebrará este domingo día 11 en la pista roja de la capital bajoaragonesa. Por su parte, el Consistorio explica que por lo precipitado de la solicitud, que se efectuó el pasado 7 de septiembre a las 23.55, no ha sido posible su tramitación ni la elaboración de los protocolos de seguridad pertinentes por parte de la Policía Local que este tipo de actividades en la vía pública requieren. De hecho, según alegan desde el Ayuntamiento las solicitudes para ocupar lugares de tránsito público deben ser solicitadas a la autoridad gubernativa correspondiente «con una antelación de 10 días naturales como mínimo y treinta como máximo».

Según explicaron desde el colectivo se solicitó vía telemática al Consistorio alcañizano la colocación de una mesa para informar sobre los proyectos renovables previstos en Sierra de Albarracin, Jiloca y Comunidad de Teruel, que iba a ser también un punto de recogida de firmas. La petición fue denegada «en menos de 24 horas sin aducir el motivo», denuncian desde la Plataforma de los Paisajes, lo que califican como un “recorte a la libertad de expresión”. «Se pensó que era un buen lugar para colocar una mesa informativa. Podemos entender que se rechace por motivos de seguridad, pero nos parece más grave el hecho de que no se nos haya explicado a la Plataforma los motivos de la denegación», recalcó Begoña Sierra, una de las representantes de la Plataforma. El colectivo ha organizado numerosas iniciativas de este tipo en otras localidades, ante la «necesidad» de mantener a la sociedad «informada». «La última que solicitamos fue al Ayuntamiento de Bronchales en el ámbito del Festival Carabolas, donde se nos facilitaron los medios y se informó sin ningún problema. Ha sido el primer incidente de este tipo. Hemos querido que la gente supiera lo que ha sucedido», recalcaron. La organización «valorará» si volver a establecer contacto con el Consistorio.

El alcalde, Ignacio Urquizu, detalló que la decisión se ha basado únicamente en «motivos de seguridad» y que no es la única mesa informativa cuya colocación se ha rechazado, habiendo tenido que denegar el permiso a otro tipo de entidades. «La Policía Local ha recomendado que no se coloquen este tipo de mesas en el transcurso de las fiestas, y menos en actos nocturnos», explicó el primer edil, emplazando a la Plataforma a «elegir otro día y otra hora» para desempeñar su actividad, contando con las autorizaciones pertinentes. «Los actos festivos son para que la gente se lo pase bien y que esté celebrándolo. Por eso no se ha permitido a nadie colocar mesas informativas durante estos días», enfatizó.