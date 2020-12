Polémica porque un concejal sustituye a un filólogo en el Instituto de Estudios Humanísticos de Alcañiz

El Instituto de Estudios Humanísticos (IEH) volvió a levantar la polémica en el pleno municipal de Alcañiz al aprobar el equipo de gobierno que el vicesecretario de la institución sea un político, el concejal de Cultura; y no un humanista como hasta ahora, Pablo Cuevas, exprofesor del IES Bajo Aragón y doctor en Filología Hispánica. PSOE, IU y Cs aprobaron con sus votos que sea el edil Jorge Abril el vicesecretario de la institución argumentando que es necesario contar con esta figura para poder convocar el comité de dirección y “dialogar” sobre la institución y, el punto 6 de los estatutos especifica que habrá un vicesecretario nombrado por el Ayuntamiento. También el Instituto de Estudios Turolenses, dependiente de la Diputación de Teruel, tendrá que nombrar próximamente al secretario.

La principal crítica de la oposición e incluso de IU, que aunque votó a favor criticó “las formas”, es que se haya relevado a una persona que lleva 20 años en este cargo sin comunicárselo a él y sin que el asunto se debata en comisión como sucede habitualmente con todo lo que se lleva a pleno. PP y PAR solicitaron su retirada del orden del día y hablaron de “cacicada” y “oscurantismo” criticando que tan solo unas horas antes de celebrarse el pleno, en la Junta de Gobierno del mediodía, el alcalde, Ignacio Urquizu, se negó a decirles quién sería el vicesecretario del Instituto (cargo sin remuneración).

Urquizu defendió que la figura del vicesecretario es necesaria para que el comité se pueda reunir y que no han encontrado ninguna acta con el nombramiento de Cuevas, la persona que ha ejercido el cargo en los últimos 20 años. Su compañero en el gobierno, Kiko Lahoz (Cs) también se situó en la misma línea afirmando que “pueden no gustar las formas” pero que “no hay debate” atendiendo a los estatutos.

Aunque votó con sus compañeros de equipo de gobierno, la edil de IU María Milián, reconoció no estar de acuerdo con “las formas” y en cómo se ha llevado la sustitución del vicesecretario.”Todas las partes están haciendo un buen trabajo pero quiero dejar claro que no me parece bien las formas. La sustitución debería haber ido a comisión y si una persona está en un cargo y se le sustituye por el concejal, que eso me parece bien, hay que informarle y agradecerle su trabajo. Espero que haya más consenso y poder trabajar en común”, opinó Milián.

Más duros fueron desde el PAR. Su portavoz, Eduardo Orrios, calificó el cambio en la vicesecretaría de “cacicada” comparando además la actitud de Urquizu con la del excalde Juan Carlos Gracia Suso. “En la legislatura pasada ya teníamos un alcalde que con este tipo de actitudes le hicimos unos calificativos que nos los estuvieron recordando toda la legislatura”, dijo Orrios, quien también puntualizó que «es la primera vez que al pleno se debate un asunto que hasta las 17.20 de este mismo día no se tenía conocimiento» (en ese momento se enteraron por un audio de WhatsApp de Urquizu)

El portavoz del PP, Nacho Carbó, criticó que “se pase el rodillo” y no se hable. “No ha pasado ni por comisión ni nos han dado información previa. Ni siquiera el secretario unas horas antes podía dar mayor información. Hay un sospechoso fondo oscuro, una absoluta falta de higiene democrática”, afirmó el popular.

Urquizu critica la forma de hacer oposición del PAR

Ante estos calificativos Urquizu se defendió asegurando que podría haber aprobado el nombramiento con decreto de alcaldía o en junta de gobierno y sin embargo “no hay método más democrático” que anunciarlo en el pleno. El primer edil pidió «más decoro» porque «en la última comisión de educación hubo incluso con descalificaciones innecesarias» y criticó la postura del PAR, asegurando que cada mes hace oposición «con una polémica. «Sorprende menos viendo como trata a sus compañeros de partido-aludiendo a que Orrios y Berta Zapater forman parte de la corriente crítica con la dirección del PAR-. Están en contra del equipo de gobierno de Alcañiz, del de la DPT y del de la DGA. Están en contra de todo, su actitud no es la de construir sino la de destruir. Es lo que llevan haciendo año y medio aquí y lo que incluso están reproduciendo con sus propios compañeros de partidos. Esperaremos la próxima polémica, en la que seguirán insistiendo en temas que no le interesan a la ciudadanía de Alcañiz», dijo Urquizu.

Enseguida fue contestado por Zapater, quien le dijo que el comentario estaba «fuera de lugar» y que fue «bastante irrespetuoso». «Nuestra labor en Alcañiz es la de ser oposición, decir lo que no nos gusta. También puedo traer a pleno cosas suyas con su partido (en alusión a sus críticas a Pedro Sánchez por las que fue relevado de la lista al Congreso( pero este foro es para hablar de Alcañiz», concluyó.