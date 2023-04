El PP quiere «ensanchar» el centroderecha con una lista «sin trincheras» en Alcañiz

El Partido Popular de Alcañiz presentó este lunes a las 22 personas que componen su lista electoral para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Una candidatura encabezada por Miguel Ángel Estevan y en la que forman parte una representación del tejido social, económico, empresarial y cultural de la ciudad. Le siguen en la lista Anabel Fernández, Eduardo Orrios, Marta Alquézar, Javier Climent, Jesús Gan, Ana Barrabino y Beatriz Altaba en los primeros puestos. «Ellos son la clave para ganar las próximas elecciones y he conformado una candidatura alejándome de sectarismos, sin prejuicios ni sesgos. No quiero trincheras más propias de otros tiempos y aquí tenéis la demostración», ha afirmado. Según Estevan un ejemplo de esos principios a la hora de diseñar el equipo del Partido Popular para la próxima legislatura ha sido la intención de «ensanchar» la base del centroderecha alcañizano con la incorporación de Eduardo Orrios y Beatriz Altaba, ex concejales del PAR ahora en Aragoneses; y de Jesús Gan, ex número 2 de Ciudadanos en Alcañiz.

Ante el Teatro Municipal se presentó una candidatura que lleva por lema «Alcañiz lo primero», el lema que también se podía leer en el polo blanco con la imagen de la plaza España que lucieron los 22 integrantes del PP. Una idea que surgió organizando un campeonato de pádel y una excursión en bicicleta. Tal y como explicó Estevan se trata de una clara referencia a que el «principal objetivo» de todos los que forman parte de esta candidatura «será mejorar la ciudad y dedicar todos los esfuerzos en cambiar la gestión del ayuntamiento» en claro contraste con la legislatura que está a punto de concluir, donde «la única preocupación ha sido la trascendencia personal del alcalde a costa de abandonar los problemas de los alcañizanos».

«Cuento con todos los vecinos para mejorar esta ciudad. Y para ello las puertas de la sede estarán abiertas y todos los que forman parte de la candidatura están a vuestra disposición para que les trasladéis vuestras inquietudes y propuestas», recalcó Estevan. Durante su intervención, el candidato popular subrayó que «no es nadie sin el equipo que le acompaña».

El acto contó también con la intervención de los dos alcaldes populares de Alcañiz, Carlos Abril y Juan Carlos Gracia Suso, además del presidente del PP en la provincia, Joaquín Juste. También estuvieron presentes los candidatos a las Cortes. «El cambio no puede esperar. En esta legislatura hemos visto como el alcalde, Ignacio Urquizu, siempre ha preferido ponerse del lado de su partido, que de la ciudad que en teoría debería defender y representar», afirmó Juste, quien citó como ejemplo el transporte sanitario urgente, en el que «en las Cortes no tuvo ningún rubor en votar en contra de lo defendido días antes en Alcañiz».